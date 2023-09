Das Beratergremium für Wissenschaft und Technologie des US-Präsidenten PCAST (President's Council of Advisors on Science and Technology) hat seine Ergebnisse und Empfehlungen zur Patientensicherheit in einem Bericht an den US-Präsidenten Joe Biden vorgelegt. Der Bericht mit dem Titel "A Transformational Effort on Patient Safety" (eine transformative Initiative für die Patientensicherheit) umreißt auch die vielen Aspekte, warum "die Patientensicherheit ein vordringliches nationales Problem der öffentlichen Gesundheit darstellt". Die hochkarätige PCAST-Arbeitsgruppe zur Patientensicherheit (Working Group on Patient Safety) wird gemeinsam vom Gründer der Patient Safety Movement Foundation, Joe Kiani, und dem Chief Scientific Officer von Microsoft, Eric Horvitz, geleitet.

Der PCAST-Bericht an die Regierung Biden-Harris wies darauf hin, dass nach jüngsten Daten "Medicare-Patienten bei einem von vier Krankenhausaufenthalten ein unerwünschtes Ereignis erleiden, und ein Drittel dieser unerwünschten Ereignisse schwerwiegend mit teilweise katastrophalen Folgen sind", und dass "unerwünschte Ergebnisse unverhältnismäßig stark Menschen aus Gruppen betreffen, die seit jeher eine soziale Marginalisierung erfahren, was die Ungleichheiten im Gesundheitswesen noch verstärkt."

"Vermeidbare medizinische Behandlungsfehler kosten jedes Jahr Hunderttausenden von Menschen das Leben. Ich bin optimistisch, dass diese Empfehlungen dazu beitragen werden, eine Lösung für dieses kritische Problem, das so viele Menschenleben zerstört, schnell voranzubringen", so Joe Kiani, Co-Leiter der PCAST Working Group on Patient Safety. "Es war mir eine Ehre, mit einer so hochkarätigen Gruppe von PCAST-Ausschussmitgliedern an einer unserer Meinung nach dringenden Aufgabe zu arbeiten, und an dieser Stelle möchte ich allen für ihre Beiträge danken. Ich weiß, dass Präsident Biden auf diesen Bericht gewartet hat. Er ist der größte Patientenfürsprecher unseres Landes und kümmert sich ernsthaft um das sehr reale Leid, das tagtäglich im gesamten US-Gesundheitssystem durch medizinische Behandlungsfehler entsteht."

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Sicherheit im Gesundheitswesen in den USA. Wir sind überzeugt, dass der Bericht, wenn er umgesetzt wird, die Patientensicherheit und die Sicherheit der Beschäftigten im Gesundheitswesen weltweit beeinflussen und verbessern wird. Wir waren uns seit unserer Gründung darüber im Klaren, dass ein dauerhafter Wandel nur dann möglich ist, wenn er von den höchsten Regierungsebenen gesteuert wird. Diese Empfehlungen kommen zu einem idealen Zeitpunkt, da der Welttag der Patientensicherheit der WHO am 17. September stattfindet", so Dr. Michael Ramsay, CEO der Patient Safety Movement Foundation.

Der Bericht räumt ein, dass trotz erheblicher Anstrengungen vieler Mitarbeiter und Organisationen im Gesundheitswesen zur Verringerung vermeidbarer medizinischer Behandlungsfehler durch die Einführung evidenzbasierter Sicherheitsprotokolle die landesweite Umsetzung vieler dieser bekannten Lösungen in Verzug geraten ist. Der Bericht umreißt dann vier Empfehlungen zur "Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit, zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Nation und zur Abwendung von Leiden und Tod für Hunderttausende von Amerikanern jedes Jahr." Die Empfehlungen lauten:

Empfehlung 1: Einführung und Aufrechterhaltung der Führungsrolle des Bundes bei der Verbesserung der Patientensicherheit als nationale Priorität.

1.A Ernennung eines Koordinators für Patientensicherheit, der dem Präsidenten über die Bemühungen zur Transformation der Patientensicherheit in allen relevanten Regierungsbehörden berichtet.

1.B Einrichtung eines multidisziplinären nationalen Teams für Patientensicherheit (National Patient Safety Team, NPST) und Gewährleistung der Einbindung von Personen aus den am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen.

Empfehlung 2: Sicherstellung, dass Patienten evidenzbasierte Praktiken zur Schadensverhütung und Risikominimierung erhalten.

2.A Identifizierung und Behebung von Schäden mit hoher Priorität und Förderung der Patientensicherheit durch Anreize für die Einführung evidenzbasierter Lösungen und die Verpflichtung zur sofortigen jährlichen öffentlichen Berichterstattung und zur vierteljährlichen öffentlichen Berichterstattung innerhalb von 5 Jahren.

2.B Schaffung eines Ökosystems des Lernens und eines Systems der gemeinsamen Rechenschaftspflicht, um sicherzustellen, dass evidenzbasierte Praktiken umgesetzt und die Ziele zur Verringerung von Schäden und Schadensrisiken für alle Amerikaner erreicht werden.

2.C Förderung der Interoperabilität von Gesundheitsdaten und Sicherstellung des Zugangs zur Verfolgung von Schäden und zur Nutzung von evidenzbasierten Lösungen.

2.D Verbesserung der Sicherheit für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und ihre Patienten durch Unterstützung einer gerechten Kultur der Patienten- und Ärztesicherheit in Gesundheitssystemen.

Empfehlung 3: Partnerschaft mit Patienten und Verringerung von Ungleichheiten bei medizinischen Behandlungsfehlern und unerwünschten Behandlungsergebnissen.

3.A Umsetzung eines "gesamtgesellschaftlichen Ansatzes" bei den Transformationsanstrengungen zur Patientensicherheit.

3.B Verbesserung von Daten und Transparenz zum Abbau von Ungleichheiten.

Empfehlung 4: Beschleunigung der Forschung und Einführung von Praktiken, Technologien und exemplarischen Systemen für eine sichere Versorgung.

4.A Entwicklung einer nationalen Forschungsagenda zur Patientensicherheit.

4.B Nutzung der revolutionären Fortschritte in der Informationstechnologie.

4.C Entwicklung der Kapazitäten der bundesstaatlichen Gesundheitsversorgungssysteme und Präsentation der Ergebnisse als Beispiel für eine sicherere Gesundheitsversorgung.

PCAST ist ein vom US-Präsidenten ernanntes Beratungsgremium auf Bundesebene, das die ihm zur Verfügung stehende wissenschaftliche und technologische Beratung ergänzt. PCAST setzt sich aus 28 führenden Köpfen der USA zusammen, die aufgrund ihrer herausragende Dienste und Leistungen in der Wissenschaft, in der Regierung und im Privatsektor ausgewählt wurden. Joe Kiani, der 2012 die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) ins Leben rief und viele Jahre lang deren erster Vorsitzende war, wurde im September 2021 in das PCAST berufen. Neben Kiani und Horvitz gehören zur PCAST-Arbeitsgruppe zur Patientensicherheit:

Donald Berwick, MD, Patientensicherheitsexperte, CMS, Institute for Healthcare Improvement

Lisa Cooper, Johns Hopkins University

Sue Desmond-Hellmann, ehemalige CEO, Gates Foundation, ehemalige Chancellor UCSF

Christopher Hart, Experte für Sicherheitssysteme, National Transportation Safety Board

Harlan Krumholz, MD, Vorreiter im Bereich Outcome-Forschung, Yale University

Julie Morath, RN, Patientensicherheitsexpertin, Hospital Quality Institute

Peter Pronovost, MD, Patientensicherheitsexperte, University Hospitals Cleveland Medical Center

Sue Sheridan, Patientenfürsprecherin, Patients for Patient Safety

ÜBER DIE PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

Im Jahr 2012 gründete Joe Kiani die gemeinnützige Patient Safety Movement Foundation (PSMF), um vermeidbare medizinische Fehler in Krankenhäusern zu verhindern. Sein Team arbeitete mit Experten für Patientensicherheit aus der ganzen Welt zusammen, um Actionable Evidence-Based Practices (AEBP) zu erstellen, die die größten Herausforderungen ansprechen. Die AEBP sind für Krankenhäuser kostenlos online verfügbar. Krankenhäuser werden ermutigt, sich formell zu NULL vermeidbaren Todesfällen zu verpflichten, und Unternehmen der Gesundheitstechnologie werden gebeten, den Open Data Pledge zu unterschreiben und ihre Daten zur Verfügung zu stellen, damit prädiktive Algorithmen entwickelt werden können, die Fehler ermitteln, bevor sie tödlich werden. Der jährliche World Patient Safety, Science Technology Summit der Stiftung bringt alle Interessengruppen zusammen, einschließlich Patienten, Anbieter im Gesundheitswesen, Medizintechnikunternehmen, staatliche Arbeitgeber und private Zahler. Die PSMF wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter psmf.org.

