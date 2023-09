DJ Onshore-Windanlagen wieder unterzeichnet - deutliches Plus zum Vorjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Interesse am Bau von weiteren Onshore-Windkraftanlagen in Deutschland ist nach wie vor verhalten. Die aktuelle Ausschreibung für die Förderung neuer Anlagen sei erneut unterzeichnet gewesen, erklärte die Bundesnetzagentur in Bonn. Zum Gebotstermin am 1. August wurden 142 Gebote mit einer Gesamtleistung von 1.436 Megawatt abgegeben, obwohl die Netzagentur das Ausschreibungsvolumen im Vorfeld von 3.192 auf 1.667 Megawatt reduziert hatte. Ein Gebot wurde wegen eines Formfehlers ausgeschlossen.

In den vergangenen Jahren waren die Ausschreibungen konstant unterzeichnet, obwohl die Bundesnetzagentur stetig das Ausschreibungsvolumen reduzierte. Die Behörde sieht dennoch eine positive Entwicklung. In Summe liege die Zuschlagsmenge nach drei von vier Ausschreibungen in diesem Jahr bereits bei rund 4.400 Megawatt. Das seien schon jetzt 35 Prozent mehr als im gesamten Jahr 2022. Die letzte Ausschreibung für Windräder an Land in diesem Jahr findet am 1. November statt.

September 08, 2023 06:15 ET (10:15 GMT)

