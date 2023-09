NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple vor der Einführung neuer Produkte in der kommenden Woche von 235 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine überdurchschnittliche Kursentwicklung in der zweiten Jahreshälfte hält Analyst Samik Chatterjee laut einer am Freitag vorliegenden Studie für unwahrscheinlich. Dabei verwies er auf den Bewertungsaufschlag der Aktie des iPhone-Herstellers und die zunehmenden Risiken in China./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 23:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 05:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

