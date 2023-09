LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1450 dänischen Kronen belassen. Analystin Emily Field ist laut einer am Freitag vorliegenden Studie überzeugt, dass der Diabetesspezialist erst am Anfang stehe, was das Thema Fettleibigkeit betreffe. Daher sieht sie ungeachtet der starken, überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn weiterhin Aufwärtspotenzial für die Aktie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

