Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) ("Palantir") und Gemelli Generator Real World Data (RWD), eine Forschungseinrichtung der Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ("Policlinico Gemelli"), gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, Forschungslösungen für die digitale Medizin zu implementieren, die künstliche Intelligenz nutzen, um die Versorgung der Patienten und die Gesundheitsergebnisse zu verbessern.

Das digitale Forschungszentrum von Policlinico Gemelli, Generator RWD, wird Palantir Foundry als eine der wichtigsten Plattformen nutzen, um den gesamten Umfang und die Komplexität von Gesundheitsdaten zu verwalten. Die KI-Fähigkeiten von Foundry werden genutzt, um Real World Evidence zur Unterstützung der klinischen und translationalen Forschung zu generieren, die auf die Entdeckung von Medikamenten und Indikationen, die Verbesserung der Patientenversorgung und die Entwicklung digitaler Medizinlösungen für die Gesundheitsforschung in Italien und innerhalb ihrer Partnerschaften auf globaler Ebene abzielt.

Die Software von Palantir wird die Möglichkeiten von Generator RWD und seinem Partnernetzwerk erweitern, um die Nutzung von Daten zur Gewinnung neuer Erkenntnisse in verschiedenen Bereichen der Gesundheitsforschung zu verbessern.

"Das Gesundheitswesen wandelt sich durch die Leistungsfähigkeit von Daten und KI, und dieser Trend wird sich nur noch beschleunigen. Mehr und mehr Branchen nutzen diese Leistungsfähigkeit, um neue Therapien zu entdecken, die Versorgung der Patienten zu verbessern und die Effizienz und Effektivität der Behandlung zu steigern", sagteAndrea Galvagni, Head of Italy bei Palantir. "Wir bei Palantir sind stolz darauf, weltweit führende Institutionen wie Policlinico Gemelli zu unterstützen, indem wir ihnen die Technologie zur Verfügung stellen, die sie zur Erfüllung ihrer kritischen Aufgaben benötigen."

"Real World Evidence" gewinnt zur Unterstützung der Forschung im Gesundheitswesen immer mehr an Bedeutung. Durch die Integration von Foundry in das bei Generator RWE entwickelte Framework wollen wir die Zyklen unserer Forschungspipeline beschleunigen, um schnellere und bessere Ergebnisse zu erzielen", sagte Vincenzo Valentini, Scientific Director der Gemelli Generator Research Facility.

"Der Mehrwert der Software von Palantir und ihre fundierten Kenntnisse im Bereich der datengesteuerten Innovation werden die Produkt- und Dienstleistungspalette bereichern, die wir im Rahmen von Co-Creation-Projekten mit unseren Industriepartnern anbieten", sagte Alfredo Cesario, CEO von Gemelli Digital Medicine Health.

