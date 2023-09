DJ IfW: Deutschland steuert auf schwaches Wachstum zu

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Produktionsmöglichkeiten der deutschen Wirtschaft könnten in den nächsten Jahren nach Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) spürbar sinken und im Mittel der nächsten Jahre dann nur noch Steigerungsraten von jährlich 0,4 Prozent zulassen, weniger als ein Drittel des langjährigen Durchschnitts von 1,3 Prozent. Dies geht aus der Mittelfristprojektion des IfW zur Schätzung von Deutschlands längerfristigen Wachstumsaussichten hervor. Wesentlich bedroht ist das Wachstum demnach durch eine alternde Gesellschaft und damit den Verlust von Arbeitskräften. Hinzu kämen die Folgen der Corona-Pandemie und der Energiekrise.

"Wachstum ist kein Schicksal", betonte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths. "Es gilt jetzt wirtschaftspolitisch diejenigen Standortfaktoren zu stärken, die man selbst in der Hand hat, ... und so auch für ausländische Fachkräfte attraktiver zu werden." Stichwort seien Bildung, Infrastruktur, Bürokratie oder Abgabenquote. Entscheidend für die mageren Wachstumsaussichten im laufenden Jahrzehnt sei eine alternde Gesellschaft. In diesem und nächstem Jahr stagniere die Anzahl der Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, bei 47,1 Millionen Erwerbspersonen. Ab 2025 dürften dann mehr Menschen ausscheiden als neue hinzukommen, etwa 200.000 pro Jahr.

Das potenzielle Arbeitsvolumen sinke auch, weil die Partizipationsquote am Arbeitsmarkt im Projektionszeitraum sinken dürfte, sofern nicht über deutlich verbesserte Betreuungsmöglichkeiten, flexiblere Arbeitszeitmodelle oder eine längere Lebensarbeitszeit gegengesteuert werde. Außerdem sei die Arbeitszeit je Erwerbstätigem rückläufig. Während die demografische Alterung Deutschlands Wachstumspfad abflache, dürften die Corona-Pandemie und die Energiekrise außerdem das Niveau angegriffen haben. Das IfW schätzte das Niveau des Produktionspotenzials aktuell deutlich niedriger ein als im Herbst 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Produktionseinbußen in den energieintensiven Industrien seit Beginn des Ukraine-Kriegs seien wohl zu größeren Teilen dauerhaft.

Deutschland stehe mit seiner demografischen Entwicklung nicht allein, betonte Kooths. In weiten Teilen der Weltwirtschaft stellten sich ähnliche Probleme. "Der Wettbewerb um die Talente der Welt wird damit härter - umso wichtiger wird eine wachstumsstärkende Politik, die den Standort für qualifizierte Zuwanderung und Investitionen attraktiver macht." Ganz wesentlich seien hier auch eine funktionierende Infrastruktur und ein attraktives Wohnungsangebot in Städten, weil dort die produktivsten Unternehmen angesiedelt seien. "Ohne neue Wachstumsimpulse droht Deutschland eine Phase zunehmender Verteilungskonflikte", warnte Kooths. Weniger Wachstum enge die Spielräume ein, und die Zahl der Menschen steige, die im Alter Ansprüche auf Sozialleistungen hätten.

