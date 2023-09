Die Dubai International Chamber, eine der drei Kammern unter dem Dach der Dubai Chambers agierenden Kammern, hat eine neue Repräsentanz in Mailand eröffnet, um Handel und Investitionen zwischen Dubai und Italien zu fördern. Die Eröffnung stärkt die Repräsentanz der Kammer in Europa nach der Eröffnung ihres Londoner Büros im Juni und erweitert ihr wachsendes Netzwerk an internationalen Repräsentanzen auf 23 weltweit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230908706842/de/

Ribbon-cutting ceremony at the opening of the new Dubai International Chamber representative office in Italy yesterday. From left to right: Naser Al Khaja, Charge d'affaires at the UAE Embassy in Italy; Letizia Pizzi, Director General of Confindustria Assafrica Mediterraneo; Veronica Squinzi, Vice President for Internationalization and European affairs, Assolombarda; Salem Al Shamsi, Vice President of Global Markets, Dubai Chambers; Noora AlSuwaidi, Regional Director for Europe and the Americas, Dubai Chambers; Mohammad Al Kassim, Director of Investment Attractions, Dubai Chambers; and Stefano Antonelli, Chief Representative for Italy, Dubai International Chamber. (Photo: AETOSWire)