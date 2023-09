München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Schwierige Halbzeitbilanz - verliert sich die Ampel im Dauerstreit?Die Gäste:Omid Nouripour (DIE GRÜNEN, Bundesvorsitzender)Christian Dürr (FDP, Fraktionsvorsitzender)Ralph Brinkhaus (CDU, Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Fraktionsvorsitzender)Stephan Lamby (Journalist, Autor und Produzent)Prof. Ursula Münch (Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München sowie Direktorin der Akademie für Politische Bildung)Die Bundesregierung hat die erste Halbzeit nur mit Ach und Krach geschafft: Ist das Drei-Parteien-Bündnis eigentlich schon jetzt am Ende? Wird zu viel gefoult, zu wenig geführt? Haben Krieg und Klimakrise die Ampel überfordert? Die Diskussion direkt nach der Dokumentation zum Thema.Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepagewww.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten BeermannPressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5598772