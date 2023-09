DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. September (38. KW)

=== M O N T A G, 18. September 2023 *** - FR/Societe Generale SA, Investorentag 08:00 DE/Baugenehmigungen Juli - Märkte/Börsenfeiertag Japan - DE/Landgericht Bonn, Beginn des Strafprozesses wegen schwerer Steuerhinterziehung mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften gegen den Hamburger Bankier Olearius D I E N S T A G, 19. September 2023 *** 08:00 CH/Handelsbilanz August *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juli *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/DE/Volkswagen-CFO Arno Antlitz, im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (vom Vorabend) *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Deutsche Börse AG, Ende der erneut verlängerten Andienungsfrist (vorher 3.8 und 13.7) im Rahmen des Übernahmeangebots für die dänische Simcorp - DE/Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe, Ramstein - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 20. September 2023 *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, HV *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August *** 08:00 GB/Verbraucherpreise August 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q - EU/Rat für allgemeine Angelegenheiten D O N N E R S T A G, 21. September 2023 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 3Q *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August *** 23:15 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede in Veranstaltung der New York University F R E I T A G, 22. September 2023 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September - EU/Ratingüberprüfung für Albanien (S&P); Deutschland (S&P); Estland (Moody's); Polen (Moody's) *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats S A M S T A G, 23. September 2023 - DE/CSU, Parteitag, u.a. mit Vorstandswahl inklusive des Vorsitzenden ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

