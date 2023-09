NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse der US-Staatsanleihen haben sich am Freitag etwas von ihren Wochenverlusten erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte zu Handelsbeginn um 0,11 Prozent auf 110,12 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Anleihen lag bei 4,25 Prozent.

Marktbewegende Daten waren am Freitag Mangelware. Am Nachmittag stehen in den USA mit den Großhandelsvorräten nur Daten mit geringer Marktrelevanz auf dem Programm. Abends folgen Zahlen zur Kreditvergabe der Banken.

Am Vortag hatten starke Daten vom US-Arbeitsmarkt überrascht. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel merklich, es war der vierte Rückgang in Folge. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Eine niedrige Arbeitslosigkeit stützt die Lohnentwicklung und treibt tendenziell die Inflation. Für den Zinsentscheid in zwei Wochen wird an den Finanzmärkten derzeit keine erneute Anhebung erwartet./jcf/jsl/stk