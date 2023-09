Vancouver, British Columbia, den 8. September 2023 / IRW-Press / - https://legible.com/ (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) ("Legible" / "Unternehmen") setzt ein weiteres starkes Zeichen, um sein Bekenntnis zum innovativen Digital Publishing weiter zu unterstreichen, und gibt mit Freude bekannt, dass das Unternehmen von Kartoon Studios, Inc. ("Kartoon Studios") (NYSE AMERICAN: TOON) als Partner für die Publikation und den Vertrieb des von Stan Lee selbst verfassten Werks "Stan Lee's Workforce" sowohl in digitaler als auch gedruckter Form ausgewählt wurde.

Stan Lee war der legendäre Co-Creator von Spider Man, The Avengers, X-Men und vielen weiteren Blockbuster-Franchise-Projekten.

Stan Lee's Work Force ist ein Online-Roman, in dem die Legende Stan "the Man" die Hauptrolle spielt und ein Superhelden-Team anführt, das ständig mit mehr als dem typischen Bürostress zu kämpfen hat.

Die Geschichte dreht sich um die von Lee geleiteten Superhelden, die in einer typischen Büroumgebung arbeiten und mit untypischen Problemen zu kämpfen haben, die von einem empfindungsfähigen Kopiergerät bis zu Monsterangriffen reichen.

Dieser Deal erweitert Legibles bestehende Partnerschaft mit Kartoon Studios und stärkt die Position des Unternehmens als aufstrebendes internationales Verlagshaus mit einem wachsenden Katalog umsatzstarker Inhalte für für den kommenden Online-Abo-Service "Unbound". Gleichzeitig wird damit auch Legibles Geschäftszweig für Printmedien weiter ausgebaut.

Jon Ollwerther, Executive Vice President of Business Development bei Kartoon Studios, sagte dazu: "Legible ist für Kartoon Studios der perfekte Partner und als Herausgeber der "Stan Lee Comics" bereits bestens mit Stan Lee und seiner Sammlung von Werken vertraut. Für uns war klar, dass nur diese Firma "Stan Lee's Workforce" unter die weltweite Leserschaft bringen kann."

Im Vorfeld dieser Mitteilung war bereits angekündigt worden, dass Stan Lee Universe (ein Joint Venture zwischen Kartoon Studios und POW!) Legible als führende Online-eBook-Streaming-Plattform und Multimediaverlag ausgewählt hat, um etwa 12 Original-Comic-Serien mit noch nie zuvor gezeigten Kreationen von Stan Lee im Buchformat zu entwickeln und zu vertreiben.

Legible entschied daraufhin, Michael Uslan, den Executive Producer von Batman, und seinen Sohn David Uslan, einen Innovator der Filmindustrie - beides Kollegen und große Fans von Stan Lee -, als strategische Berater zu verpflichten. Das fachliche Know-how und die Führungsqualitäten der Uslans im Hinblick auf diese Initiativen werden im Zuge der weiteren Entwicklung dieser dynamischen und fesselnden Projekte von unschätzbarem Wert sein.

"Legible ist der perfekte Partner für diese kreativen und innovativen Projekte im digitalen Format. Diese Firma wird sowohl die alten als auch die neuen Fans von Stan Lee auf der ganzen Welt mit jeder Menge Unterhaltung versorgen", weiß Michael Uslan. "Stan wäre von diesem Projekt total begeistert und würde sich freuen, wenn er sehen könnte, wie wir sein bemerkenswertes Erbe vergrößern und erweitern, um es einer völlig neuen Generation näherzubringen."

Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible, fügt hinzu: "Wir fühlen uns geehrt und sind stolz, als exklusiver internationaler Verlags- und Vertriebspartner für dieses hochkarätige Projekt ausgewählt worden zu sein. Legible wird damit zu einem neuen großen Verlagshaus mit hochwertigen Inhalten. Stan Lee hat unvergessliche Charaktere erschaffen, die von einem internationalen Publikum geliebt werden. Wir freuen uns darauf, seine außergewöhnlichen Arbeiten den alten und neuen Fans in aller Welt näherzubringen, indem wir ihnen ein multimedial aufgewertetes Leseerlebnis der nächsten Generation bieten."

Über Stan Lee

Stan Lee ist einer der produktivsten und legendärsten Comic-Schöpfer aller Zeiten. Als Chefredakteur von Marvel half Stan "the Man" Lee dabei, ein Universum aus ineinandergreifender Kontinuität zu erschaffen und aufzubauen, eins, in dem Fans das Gefühl hatten, hinter jeder Straßenecke würden sie einem Superhelden begegnen, von Spider-Man bis zu den Fantastischen Vier, Thor, Iron Man, Hulk, X-Men und vielen anderen.

Stan wurde 1972 Redaktionsleiter und Herausgeber von Marvel und wurde schließlich zum Chairman Emeritus ernannt. Zu den zahlreichen Auszeichnungen von Stan gehören die National Medal of Arts, die US-Präsident Bush ihm im Jahr 2008 verliehen hat, und der Disney Legends Award, der ihm 2017 verliehen wurde. Außerdem wurde er in die Will Eisner Award Hall of Fame und Jack Kirby Hall of Fame der Comic-Industrie aufgenommen.

Über Kartoon Studios

Kartoon Studios (NYSE AMERICAN: TOON) ist ein globaler End-to-End-Entwickler, -Produzent, -Distributor, -Vermarkter und -Lizenzgeber von Unterhaltungsmarken. Das IP-Portfolio des Unternehmens umfasst originale animierte Inhalte, darunter die Marke Stan Lee, Stan Lee's Superhero Kindergarten mit Arnold Schwarzenegger auf Kartoon Channel!, Shaq's Garage mit Shaquille O'Neal auf Kartoon Channel! und eine breite Vertriebsplattform, Rainbow Rangers, auf Kartoon Channel! und Netflix; das Netflix-Original Llama Llama mit Jennifer Garner und viele andere.

Im Jahr 2022 erwarb Kartoon Studios Kanadas WOW! Unlimited Media und hat eine strategische Investition getätigt, um zum größten Anteilseigner der deutschen Your Family Entertainment AG (FWB: RTV), einem der führenden Verleiher und Sendeanstalten von hochwertigen Programmen für Kinder und Familien in Europa, zu werden.

Das zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens befindliche digitale Vertriebsnetz, die Toon Media Group, besteht aus Kartoon Channel!, Kartoon Channel! Worldwide, Frederator Network und Ameba. Kartoon Channel! ist eine global aufgestellte Entertainment-Plattform mit vollständiger Durchdringung des US-amerikanischen Fernsehmarkts und internationaler Expansion mit Markteinführungen in wichtigen Märkten auf der ganzen Welt, darunter Deutschland, Indien, Australien, Neuseeland, Afrika und Subsahara-Afrika sowie anderen.

Kartoon Channel! und Ameba sind auf verschiedenen Plattformen verfügbar, darunter Apple iOS, Apple TV, Android Mobile, Android TVWeb, Amazon Prime Video, Amazon Fire, Roku, Pluto TV, Comcast, Cox, Dish, Sling TV, Tubi, Xumo, Samsung und LG Smart TVs und YouTube. Frederator Network besitzt und betreibt das größte globale Animationsnetzwerk auf YouTube mit Kanälen mit über 2.000 exklusiven YouTubern und Influencern, die monatlich durchschnittlich über eine Milliarde Aufrufe erzielen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.kartoonstudios.com.

Über Legible Inc.

Legible ist ein auf Bücher spezialisiertes Unterhaltungs- und Medienunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, Milliarden von Leser weltweit mit Millionen von Büchern zu versorgen. Dank Legible kommt jeder Nutzer eines internetfähigen Geräts über das innovative eReading jederzeit und überall in den Genuss eines völlig neuen Leseerlebnisses.

Legible hat mehrere hochwertige Geschäftsbereiche geschaffen: eine browserbasierte B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für mobile Geräte, die einen internationalen Online-Buchladen mit rund 2 Millionen Büchern in einem Lesesystem für das zukunftsorientierte Web mit hohem Wachstumspotenzial namens Legible.com unterstützt, und ein internationales B2B-eBook-Konvertierungs- und Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing. Legible revolutioniert die digitale Verlagsbranche und sichert sich als Anbieter von innovativen Verlagsdiensten und globalen Leseerfahrungen für das 21. Jahrhundert entsprechende Marktanteile. Die zentralen Werte des Unternehmens sind Nachhaltigkeit, Erreichbarkeit und weltweite Alphabetisierung.

Bitte besuchen Sie https://legible.com/ und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

