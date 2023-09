FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Es habe positive Neuigkeiten von einem der größten Kunden des Wasserstoff-Spezialisten gegeben, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während der größten privaten Platzierung in diesem Jahr habe das Projekt H2 Green Steel, ein Projekt zur Kohlenstoffneutralität des europäischen Stahlsektors, rund 1,5 Milliarden Euro an Eigenkapital eingesammelt./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 07:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000NCA0001

