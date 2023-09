Leipzig (ots) -Wie steht es um die Handwerksbranche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen? Wie vielfältig ist sie und vor welchen Herausforderungen steht sie? Unter dem Motto "Handwerk in Mitteldeutschland" bietet der MDR vom 11. bis 16. September ein vielseitiges Programmangebot zum Thema - im Fernsehen, Radio und Online. Gebündelt werden sämtliche Inhalte zur Handwerkswoche ab dem 11. September unter mdr.de/handwerk und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sammlung/a5f26d42-5d86-436f-af1b-93af56a4b7d7).Den Auftakt zur Handwerkswoche markiert der MDR-Polittalk "Fakt ist!" aus Magdeburg am Montag, den 11. September. Das Thema: Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen im Handwerk. Moderatorin Anja Heyde diskutiert unter anderem mit Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) und dem Geschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg, Burkhard Gruppe. Die Sendung wird live auf mdr.de/tv ab 20.30 Uhr gestreamt und um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.Der schwierigen Nachwuchssuche widmet ebenfalls "MDR SACHSEN - DAS SACHSENRADIO" am Dienstag, den 12. September von 20 bis 23 Uhr eine Folge der Reihe "Dienstags direkt". Moderator Thomas Lopau hat Stephanie Lucas und Sebastian Lucas-Delaval zu Gast. Das Geschwisterpaar hat das Metall- und Stahlbauunternehmen vom Vater in Königsbrück bei Dresden übernommen und steht durchgehend vor der Herausforderung, junge Talente zu finden. Die Sendung ist im Anschluss online auf mdr.de sowohl als Podcast als auch als Video abrufbar.Auch die Leitermacher Stephan und Thorsten Jäger versuchen händeringend, junge Menschen für ihr Handwerk zu begeistern - ein Beruf, der heute eigentlich gar nicht mehr ausgebildet wird. Vater und Sohn wollen das ändern und öffnen für Kinder und Jugendliche ihre Werkstatttüren. Die neue "Glaubwürdig"-Sendung, die den Familienbetrieb aus Weißenborn in Thüringen vorstellt, wird am 16. September um 18.45 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. Die Sendung ist online first bereits ab dem 13. September um 15.15 Uhr in der ARD Mediathek abrufbar.Regionalmagazine berichten über Handwerksbetriebe aus dem SendegebietDarüber hinaus werden die Ländermagazine aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (19 Uhr, MDR-Fernsehen) über die ganze Woche Beiträge zum Thema Handwerk zeigen und darin Betriebe und Expertinnen und Experten aus ihrer Region zu Wort kommen lassen. Unter anderem stellt das "THÜRINGEN JOURNAL" am 11. September die Ostthüringer Pioniere in Sachen Erdwärme vor: Ein Unternehmen aus Paitzdorf ist seit 20 Jahren Vorreiter auf diesem Gebiet. Außerdem besucht der "SACHSENSPIEGEL" unter anderem am 14. September eine seltene Posamente-Manufaktur in Taucha.MDR SACHSEN-ANHALT bietet zum Tag des Handwerks am 16. September einen crossmedialen Schwerpunkt: Im Regionalmagazin "MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE", online sowie im Radio wird unter anderem erörtert, vor welchen Herausforderungen das Handwerk durch die Energiewende steht. Wie ändert sich die Ausbildung zum Beispiel bei Kfz- oder Heizungsbetrieben? Und welche neuen Berufsbilder entstehen?Die größte Zahnbürste der Welt aus Sachsen? Rekord-Versuch in der "Umschau"In der sächsischen Region rund um den Kuhberg mit seinen Urlaubsorten Schönheide, Stützengrün und Steinberg wird seit über 200 Jahren ein traditionelles Handwerk gepflegt: die Herstellung von Bürsten und Pinseln. Am 12. September um 20.15 Uhr zeigt die "Umschau" im MDR-Fernsehen, wie dort traditionelle Handwerkskünste mit modernen Entwicklungen verschmelzen. Den Höhepunkt der Berichterstattung stellt der Rekord-Versuch zur Herstellung der weltweit größten Zahnbürste dar.Beiträge bei "MDR KULTUR" und "MDR AKTUELL"Auch "MDR KULTUR" beteiligt sich unter anderem mit Radiobeiträgen über eine Buchbinderin in Dresden, eine Hutmacherin in Weimar und einer Glasbläserin im thüringischen Cursdorf an der Themenwoche. Diese und weitere Werkstattbesuche von Autorin Katrin Engelhardt sind auch auf mdrkultur.de abrufbar. Außerdem fragt "MDR AKTUELL" unter anderem, wie leistungsbereit die Auszubildenden im Handwerk heutzutage sind und besucht dazu einen Metallbaubetrieb in Bannewitz.Weitere Angebote zur Handwerkswoche wird es auch auf den Social-Media-Kanälen des MDR unter den Hashtags handwerkmitzukunft und dashandwerk geben.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5598803