Kontron hat durch Straffungen in der Konzernstruktur die Transparenz erhöht. Seit Jahresende 2021 wurde die Anzahl der Unternehmen durch Fusionen, Verkäufe oder Liquidationen erheblich auf derzeit 44 Unternehmen reduziert und das Engagement in der GUS-Region wurde von 7 Prozent per Jahresende 2021 auf derzeit unter 5 Prozent verringert. Dazu haben sich Rating-Agenturen positiv geäussert. Die ESG-Risikomanagementbewertung von Sustainalytics bringt Kontrons ESG-Risikobewertung auf 20,2 Punkte und laut Kontron damit in die Nähe anderer Mitbewerber. MSCI bestätigte 2023 das ESG-Rating "BBB" für Kontron, Moody's Analytics bewertet Kontrons Engagement in den Bereichen Umwelt und Menschenrechte "über dem Branchendurchschnitt", wie Kontron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...