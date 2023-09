NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska nahm in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie die Auswirkungen europäischer Emissionsvorschriften auf Europas Autobauer unter die Lupe. Seine Prognose über die Einführung von batteriebetriebenen Elektroautos (BEVs) sieht in diesem Bereich keine abrupte Wende in der Marktdurchdringung, sondern einen konstanten Anstieg im Zeitverlauf. Daher bevorzugt Roeska die Strategie von BMW, ein ausgewogenes Portfolios von BEVs und Autos, die mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden, bis weit in die 2030er Jahre hinein anzubieten./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 19:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 03:51 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005190003