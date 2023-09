NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt überwiegend schwachen US-Börsen haben sich am Freitag etwas stabilisiert. Allerdings schoben anhaltende Sorgen wegen wohl weiter hoher Zinsen sowie der Spannungen zwischen den USA und China einer klaren Erholung einen Riegel vor.

In der ersten Handelsstunde trat der Dow Jones Industrial bei 34 500,35 Punkten auf der Stelle. Der New Yorker Leitindex hatte am Donnerstag als einziger Index ein kleines Plus geschafft. Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,27 Prozent auf 4463,27 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag am stärksten verloren hatte, ging es um 0,62 Prozent auf 15 352,62 Punkte hoch. Für die Woche steuert er damit ähnlich wie der Dow auf ein etwa einprozentiges Minus zu./gl/nas

