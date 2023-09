NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 953 Euro belassen. Laut Analyst Luca Solca korreliert die Performance in den Sozialen Medien mit der finanziellen Performance von Marken. In einer am Freitag vorliegenden Studie nahm er die Trends zwischen Mai und August auf Instagram, Tiktok, Youtube und Google unter die Lupe. Die zum LVMH-Konzern zählenden Marken Louis Vuitton und Dior hätten ihre Konkurrenten in den Schatten gestellt und die ersten zwei Plätze in der Rangliste belegt, schrieb er./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 12:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 05:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

