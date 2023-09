© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Gamestop hat am Mittwoch besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet. Während einige Markteilnehmer den nächsten potenziellen Short Squeeze ausrufen, spricht Wedbush eine Warnung aus.

Der Videospielhändler und ursprüngliche Meme-Aktien-Liebling Gamestop meldete am Mittwoch Ergebnisse für das zweite Quartal, die besser als erwartet ausfielen. Trotz der anhaltenden Bemühungen, seine Kosten zu kontrollieren, stehe Gamestop vor einer schwierigen Aufgabe, "sich in den Wohlstand zu retten", zitiert Marketwatch Wedbush-Analyst Michael Pachter.

Laut Pachter stehe Gamestop jedoch noch vor zahlreichen Herausforderungen: "Während wir die Pläne des Interim-Managements zur weiteren Kostenkontrolle loben, ist es für ein Unternehmen schwierig (wenn nicht gar unmöglich), sich den Weg zum Wohlstand zu sparen, insbesondere angesichts einer existenziellen Bedrohung wie der von Gamestop." Der Analyst betont auch das "Fehlen einer klaren Strategie, um in neue Kategorien einzusteigen, die das Potenzial haben, das Wachstum voranzutreiben."

"Gamestop verfügt über rund 1,2 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kann 100 Millionen US-Dollar an jährlichen Verlusten für ein Jahrzehnt oder länger verkraften. Sollten die Einnahmen jedoch um 150 bis 200 Millionen US-Dollar pro Jahr zurückgehen (was wir für sehr wahrscheinlich halten), könnte es für Gamestop schwierig werden, die Kosten schnell genug zu senken, um das Wachstum der Verluste zu stoppen."

Und weiter: "Ohne eine klare Strategie, um verlorene Spieleverkäufe zu ersetzen, denken wir, dass das Unternehmen eine Beschleunigung der Verluste auf 100 Millionen US-Dollar pro Jahr, dann 200 Millionen US-Dollar, 300 Millionen US-Dollar und mehr erleben wird, mit einer wahrscheinlichen Laufzeit von nicht mehr als fünf Jahren. Der Untergang von Gamestop liegt außerhalb des 12-Monats-Fensters, das wir für unser Kursziel verwenden, aber wir erwarten den Untergang des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahrzehnt."

Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren!

Wedbush behält das Underperform-Rating für die Gamestop-Aktie bei, hat das Kursziel aber von 6,20 auf 6,00 US-Dollar gesenkt. Das entspricht einem potenziellen Kursrückgang von knapp 70 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion