Der DAX ist am heutigen Freitag zunächst kräftig abgesackt und bis unter 15.600 Punkte abgetaucht. In der Folge konnte sich der DAX aber wieder erholen und auch den Widerstand bei 15.700 Punkten zurückerobern. Aktuell zeigt sich der DAX im Bereich von 15.750 Punkten höher. Am Vortag hieß es im Insight: "Kommt es bei 15.700 Punkten zu einem Durchbruch nach unten, würde ein weiteres Short-Signal generiert werden und die Abwärtsdynamik könnte sich schnell ...

