In der Fintech-Branche gab es in den vergangenen Tagen eine Reihe von Übernahmen. Steht eineinhalb Jahre nach dem Boom in der Fintech-Finanzierung nun die Marktbereinigung bevor? Firmenkreditkartenanbieter Pliant kauft die Multi-Banking-App Friday Finance, die Kreditplattform Auxmoney übernimmt den niederländischen Konkurrenten Lender & Spender und die Deutsche Bank denkt Gerüchten zufolge über die Übernahme des Neobrokers Scalable Capital nach. ...

