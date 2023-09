Neue App, neues Design und verbesserte Konditionen: SMARTBROKER+ ist ab sofort verfügbar: https://www.smartbrokerplus.de/ Thorsten Polleit von der Universität Bayreuth diskutiert im wO-Interview die Vor- und Nachteile einer Schuldenbremse. Politiker neigten oft dazu, ihre Wählerschaft durch finanzielle "Geschenke" zu befriedigen, die am einfachsten durch Staatsverschuldung finanziert werden, so Polleit. Das sei jedoch nichts anderes als eine "heimliche Art der Besteuerung". Polleit plädiert für eine Begrenzung der Staatsverschuldung sieht auch die Rolle der Notenbanken bei kritisch. Viele große Investitionen in die Infrastruktur, die bislang der Staat schultert, könnten auch über private Investitionen finanziert werden. Das und mehr im Interview.