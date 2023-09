Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 8 septembre/September 2023) - The subordinate voting shares of Web3 Ventures Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Web3 Ventures Inc. is a diversified investment company focused on identifying, incubating, accelerating, and developing world-class projects and applications for the decentralized web. Focused on supporting founders and entrepreneurs, W3V's core investment pillars are blockchain-based transparency, secured identity, verified communications, and gamification, focusing on early-stage, small and medium enterprises in the burgeoning Web 3.0 sector.

_________________________________

Les actions à droit de vote subalterne de Web3 Ventures Inc. ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Web3 Ventures Inc. est une société d'investissement diversifiée axée sur l'identification, l'incubation, l'accélération et le développement de projets et d'applications de classe mondiale pour le Web décentralisé. Axés sur le soutien aux fondateurs et aux entrepreneurs, les principaux piliers d'investissement de W3V sont la transparence basée sur la blockchain, l'identité sécurisée, les communications vérifiées et la gamification, en se concentrant sur les petites et moyennes entreprises en démarrage dans le secteur en plein essor du Web 3.0.

Issuer/Émetteur: Web3 Ventures Inc. Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares/Actions à droit de vote subalterne Symbol(s)/Symbole(s): WEBV Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 72 374 345 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 985 233 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 948445 20 0 ISIN: CA 948445 20 0 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 11 SEPT 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for WEBV. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.