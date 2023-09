HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4729/ Beatrix Krainer ist Späteinsteigerin in den ambitionierten Laufsport, mittlerweile mehrfache Meisterin in Team, Einzel und Altersklasse, dazu Bankerin und Mathematiklehrerin. Wir sprechen über einen Spätstart mit 26 beim Frauenlauf, spätere Siegertreppchen bei ebendiesem, über Bestzeiten, Training, Ernährung, den HM-Staatsmeistertitel im Team uvm.. Beatrix unterrichtet Mathematik in der Erwachsenenbildung und den Mathe-Einsatz bei Läufen haben wir gemeinsam; es geht um Mitrechnen bei Pace, Zielzeiten, Umrechnen auf Meilen und so weiter. Beatrix, Bankerin, wird auch immer wieder als Model für Testimonials angefragt und sogar Wikipedia hat etwas über sie. Ein Faible möchte ich nicht ...

