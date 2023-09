Nel, Plug Power, thyssenKrupp nucera, Ballard Power - News von den Wasserstoff-Aktien und Konzernen die auf Wasserstoff setzen - diese Woche. Dazu ein Blick auf eine Studie der TH Berlin - In Deuscthland sind Wasserstoffnetz plus Stromnetzausbau güsntigster Weg zur Klimaneutralität.Vorne dabei sein. Und so wird "grüner Wasserstoff" als Konkurrent für die klassischen Energieträger mit immer weiteren Schritten zu einer marktwirtschaftlichen Alternative:. Zuletzt in Deutschland - Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie mit 10 GW Elektrolyseur-Kapazität, dann die Einigung der Bundesregierung ...

