Earnix, der weltweit führende Anbieter intelligenter, kompatibler SaaS-Lösungen für Versicherungsunternehmen und Banken, gab heute die Ernennung von Erez Barak zum Chief Technology Officer (CTO) mit Wirkung zum 10. September bekannt. Erez wird die Forschungs-, Entwicklungs- (F&E) und Analyseteams von Earnix leiten. Er ist eine erfahrene Technologie-Führungskraft mit mehr als 22 Jahren Erfahrung, einschließlich Führungspositionen bei den Tech-Giganten Microsoft und HP.

Seine Leidenschaft für die Lösung von Unternehmensproblemen durch innovative Technologien und überzeugende Produkterlebnisse ist in seinem vielfältigen Hintergrund verwurzelt, der Cloud-Infrastruktur, Big-Data-Systeme, KI-Systeme, Entwicklerplattformen, Unternehmensproduktivität und Marketingsysteme umfasst. Erez hatte technische und produktbezogene Positionen bei Optify (von Marketo übernommen) und Mercury Interactive inne. Zuletzt war er General Manager und Vice President of Engineering bei Sumo Logic, einem Unternehmen für Maschinendatenanalyse, Operationen und Business Intelligence.

"Erez wird die Analytik- und F&E-Teams bei Earnix leiten, während sie die Plattform weiterentwickeln und unsere Kompetenzen ausbauen. Mit dem Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Kundennutzen wird er die technologische Gestaltung und Weiterentwicklung leiten", sagte Robin Gilthorpe, CEO von Earnix. "Erez ist bestens geeignet, um unser Engagement für beschleunigte Innovation und die operative Anwendung von KI in großem Maßstab zu erfüllen."

Im Rahmen des bevorstehenden globalen E?celerate Summit von Earnix wird Erez vor Hunderten von Führungskräften aus der Versicherungsbranche über die Steigerung des Unternehmenswerts mit KI und Analytik sprechen. Weitere Informationen zu seinem Vortrag und das vollständige Veranstaltungsprogramm finden Sie hier.

"Ich bin begeistert, die Leitung der F&E- und Analyseteams von Earnix in dieser entscheidenden Zeit auf dem Finanzdienstleistungsmarkt zu übernehmen", so Erez Barak, neuer CTO bei Earnix. "Earnix bietet eine einzigartige Kombination von Spitzentalenten, erstklassiger Technologie und enger Kundenbindung. Diese Bausteine und der Pioniergeist von Earnix werden der Schlüssel zum Aufbau einer Weltklasse-Plattform sein, die den Kunden von Earnix auf der ganzen Welt einen bedeutenden Wert liefert."

Über Earnix

In den Bereichen Preisgestaltung, Rating, Underwriting, Produktanpassung und Telematik ist Earnix der Branchenführer für unternehmenskritische, skalierbare und cloudbasierte intelligente Lösungen. Diese vollständig integrierten Lösungen bieten extrem schnelle Investitionsrenditen und sollen den Betrieb internationaler Versicherer und Banken revolutionieren, indem sie Werte aus allen Bereichen des Unternehmens freisetzen. Seit 2001 ist das Unternehmen innovativ für Banken und Versicherungen tätig und betreut Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten mit Standorten in Amerika, Europa, in der Region Asien-Pazifik und in Israel.

