COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Schulfach Finanzen:

"Der vermeintlich "einfache" Weg ist ein öffentliches Standardprodukt; der Staat wird schließlich schon wissen, was er tut - und springt im Notfall ein. So die Denke bei vielen. Mit dieser Einstellung lässt sich fehlendes Wissen und fehlendes Vertrauen in die eigene Entscheidungskraft überspielen. Wer es sich leisten kann, lässt sich im Laufe des Lebens nötiges Wissen in Seminaren und Coachings beibringen. Das kann aber nicht jeder. Finanzielle Bildung ist also auch eine Frage der Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Und deswegen gehört, trotz aller "Eigenverantwortungs"-Ansprüche, das Thema Finanzen bundesweit als Standard in die Schulen."/zz/DP/he