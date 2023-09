Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die BYD-Aktie bewegt sich in den letzten Monaten in einer Spanne, die Investoren aufmerken lässt: Während sie im laufenden Jahr einen Zuwachs von beeindruckenden 28,35% verzeichnet, fiel sie im letzten Monat um 4,78%. Allerdings zeigt die Sechs-Monats-Performance ein Plus von 13,71%. Das unterstreicht die Volatilität, die bei Aktien im Bereich der Elektromobilität und Batterietechnologie üblich ist. Analysten ...

