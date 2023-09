EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung

ENCAVIS startet mit GreenGo Energy in Deutschland weitere Strategische Entwicklungspartnerschaft und erhöht damit seine europäische Solar-Projektpipeline auf 3,2 Gigawatt



11.09.2023 / 07:03 CET/CEST

Corporate News

Hamburg, 11. September 2023 - Der im MDAX der Deutsche Börse AG gelistete Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Aktienkürzel: ECV) erweitert sein Engagement in der erfolgreichen Strategischen Entwicklungspartnerschaft mit GreenGo Energy. Die Rahmenvereinbarung sieht eine kontinuierliche Pipeline an Solarparkprojekten von 500 Megawatt (MW) in Deutschland vor, zusätzlich zu der bereits in Dänemark bestehenden kontinuierlichen 600-MW-Pipeline. "Gemeinsam mit GreenGo Energy konnten wir in rund zweieinhalb Jahren mehr als 280 MW Solar-Erzeugungskapazität in Dänemark realisieren und zum Teil auch schon ans Netz anschließen. Diese Erfolgsbilanz wollen wir nun mit dem schnell wachsenden Standort unseres Partners in Deutschland gemeinsam weiter fortsetzen", unterstreicht Mario Schirru, Chief Investment Officer/Chief Operating Officer (CIO/COO) der Encavis AG, die unterzeichnete Vereinbarung. Die Solar-Projektpipeline aus den nun 13 Strategischen Entwicklungspartnerschaften der Encavis in Europa erhöht sich damit von zuletzt 2,7 GW auf nunmehr 3,2 Gigawatt. "Die neue Rahmenvereinbarung mit unserem strategischen Partner Encavis AG über weitere 500 MW Solarprojekte in Deutschland ist ein Eckpfeiler unserer Ambitionen auf dem europäischen Markt. Für uns ist es der logische nächste Schritt, unser bewährtes und sehr erfolgreiches Partnerschaftsmodell mit Encavis nach Deutschland auszuweiten, wo wir unsere Präsenz und Projektpipeline rasch ausbauen. Mit dieser Vereinbarung heben wir unser gemeinsames Projektportfolio mit insgesamt 1,1 GW auf die nächste Stufe", sagt Stefan Degener, Managing Director of GreenGo Energy in Germany.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1 GW an Kapazitäten im Bau, davon über 600 MW im Eigenbestand.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Über GreenGo Energy:

GreenGo Energy wurde 2011 mit der Vision gegründet, die Umstellung auf Erneuerbare Energie durch ein innovatives und skalierbares Geschäftsmodell zu beschleunigen. Die 360-Grad-Full-Service-Plattform von GreenGo Energy umfasst Projekteinrichtung, Investitionsstrukturierung, Entwicklung, Abnahme, EPC-Management und Asset-Management-Dienstleistungen, die vollständig auf die Bedürfnisse unserer Kunden und deren Anlageprofil zugeschnitten sind. GreenGo Energy verfügt über 27 GW Solar-, Wind-, BESS- und Megaton-P2X-Projekte in verschiedenen Entwicklungs- und Bauphasen in neun US-Bundesstaaten, Europa und MENA, wovon über 5 GW im Rahmen von Partnerschaftsrahmenvereinbarungen mit Tier-1-Investoren im Bereich der Erneuerbaren Energien vergeben wurden. GreenGo Energy hat seinen Hauptsitz in Dänemark und beschäftigt über 110 Mitarbeiter, die Kunden weltweit betreuen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.greengoenergy.com Kontakte:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

GreenGo Energy Group a/s

Christina Bregndahl Jørgensen

Head of Global Marketing & Communications

Tel: +45 31 40 81 65

E-mail: cbrj@greengoenergy.dk



