Sind die aktuelle gebotenen knapp 11,6 Milliarden Euro genug für einen Chemiekonzern, der in diesem Jahr nur einen relativ kleinen Gewinn einfahren dürfte, in guten Jahren aber in der Lage ist, bis zu zwei Milliarden Euro zu verdienen? Mit dieser Frage befasst sich nun offiziell der Covestro-Vorstand und natürlich auch viele Analysten. So hat etwa Markus Mayer von der Baader Bank Covestro bereits über ein Jahr als Übernahmeziel auf dem Zettel. Denn die Bewertung des Konzerns habe unter der Summe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...