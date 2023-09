DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INDUSTRIESTROMPREIS - Politiker von SPD und Grünen beharren darauf, den Spitzenausgleich bei der Energie- und Stromsteuer für die Industrie abzuschaffen. Sie widersprechen damit Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der FDP-Politiker hatte als Alternative für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis eine Verlängerung Strom-Subvention vorgeschlagen, sofern eine Gegenfinanzierung gesichert sei. Ursprünglich sollte die Option für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, sich ihre Stromsteuer auf Antrag erstatten zu lassen, Ende 2023 auslaufen. (Handelsblatt)

SCHULDEN - Die Bundesregierung erwartet, dass die öffentlichen Schulden den deutschen Staat in den nächsten Jahren weniger als befürchtet belasten werden. Das geht aus einer internen Projektion des Bundesfinanzministeriums hervor. Für 2023 erwarten die Fachleute von Christian Lindner (FDP) nur noch eine Finanzlücke von 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Stabilitätsprogramm, das das Kabinett Ende April beschlossen hat, war das Defizit für dieses Jahr auf 4,25 Prozent beziffert worden. Grund für die Abweichung ist laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung, dass aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds wohl weniger Mittel abfließen als zunächst unterstellt. Nachdem sich die Energiemärkte in deutlich entspannterer Verfassung zeigen, als kurz nach Russlands Überfall auf die Ukraine, wird inzwischen ein deutlich geringerer Mittelabfluss erwartet. (FAZ)

VERBRAUCHERVERTRAUEN - Ramona Pop, die Vorsitzende der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV, warnt davor, dass das mangelnde Vertrauen der Verbraucher der Erholung der Wirtschaft entgegen steht. Derzeit hielten sich die Verbraucher zurück, weil sie sich unsicher fühlten. "Das ist ein Alarmsignal", sagte Pop der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In diesen Umbruchzeiten dürfe es nicht heißen "Wirtschaft zuerst". "Es hilft der Wirtschaft nicht, wenn die Verbraucher den Eindruck haben, dass sie nicht wahrgenommen oder sogar übervorteilt werden", sagte Pop. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

HÄFEN - Um die großen Ziele des Ausbaus der Offshore-Windenergie in Europa erreichen zu können, braucht es laut dem Branchenverband BWO mehr Kapazitäten in den Häfen, um die vielen Windräder zwischenzulagern und für den Bau auf See zu verschiffen. Insgesamt würden 75 bis 100 Häfen benötigt, erklärt der Verband vor der Nationalen Maritimen Konferenz am Donnerstag in Husum. Bisher gebe es in Europa rund 50 Häfen, die schon in der Offshore-Wertschöpfungskette aktiv seien. (FAZ)

BUNDESWEHR - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat den Sparkurs der Vergangenheit für den oft schlechten Zustand vieler Kasernen verantwortlich gemacht und hohe Investitionen in eine Modernisierung der Soldatenunterkünfte angekündigt. Pistorius sagte der Rheinischen Post und dem General-Anzeiger: "Die Bundeswehr hat rund 1.500 Liegenschaften, die es zu unterhalten gilt und an denen die Spuren des Sparkurses der letzten Jahre zum Teil noch deutlich zu sehen sind. Hier sind wir dran und investieren jährlich in großem Umfang. (Rheinische Post)

PISA - Der Koordinator der internationalen Pisa-Studie Andreas Schleicher warnt davor, dass Deutschland selbst in Ländern wie Bayern bei der Schulbildung zunehmend den Anschluss an die Weltspitze verliert. "Man kann durchaus von Krise sprechen" sagte der OECD-Bildungsdirektor der Augsburger Allgemeinen. "Die Welt verändert sich deutlich schneller als unser Schulsystem", betonte er. "Ein Land wie Deutschland oder auch Bayern muss sich fragen: Wie kommen wir an diese Weltspitze wieder heran?", sagte der Bildungsforscher. Es habe nach dem Pisa-Schock der ersten OECD-Bildungsstudie zwar enorme Fortschritte gegeben, sagte Schleicher. "Aber heute ist vieles an Reformdynamik wieder draußen." Bei der Digitalisierung etwa tue Deutschland sich sehr schwer. (Augsburger Allgemeine)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2023 01:12 ET (05:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.