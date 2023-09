DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COVESTRO - Im Übernahme-Poker des Ölkonzerns Adnoc um Covestro rät die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) den Aktionären zu Geduld. "Aktionäre sollten erst einmal abwarten", sagte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler der Rheinischen Post. "Ein Angebot unter 60 Euro ist eher inakzeptabel. Vor der Coronakrise ging der Kurs Richtung 90 Euro. Die Wahrheit wird eher in Richtung 90 als 60 Euro liegen." Am Freitag war der Covestro-Kurs über 51 Euro gestiegen. Angeblich soll der Staatskonzern zuletzt 60 Euro geboten haben. "Die gesamte Situation zeigt die enorme Attraktivität von Covestro." (Rheinische Post)

BIRKENSTOCK - Der Sandalenhersteller Birkenstock will Finanzkreisen zufolge in dieser Woche sein geplantes Börsendebüt offiziell ankündigen, nämlich per Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht SEC. Der erste Handelstag an der New Yorker Börse (Nyse) sei für die Woche ab am 9. Oktober geplant, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Zuge des Börsengangs sollten voraussichtlich 10 bis 15 Prozent der Anteile verkauft werden zu einer Gesamtbewertung von mindestens 8 Milliarden Dollar. Da die Firma bei Investoren als Hersteller von Lifestyle- und Luxus-Produkten präsentiert wird, sei auch eine noch deutlich höhere Bewertung von 10 bis 11,5 Milliarden US-Dollar denkbar. Birkenstock und die Eigentümer der Firma lehnten Stellungnahmen ab. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Lange hat der deutsche Luftfahrtkonzern kein funktionierendes Konzept für seine Günstig-Ableger gehabt und dabei viel Geld verloren. Nun aber könnten Eurowings und Discover Airlines lukrativ werden. Obwohl es erst Mitte September ist, traut sich Eurowings-CEO Jens Bischof nun auch zu sagen, dass seine Airline in diesem Jahr erstmals überhaupt als Lufthansa-Tochter einen Gewinn machen wird. Der Eurowings-Chef hat die Stückkosten nach eigenen Worten "im dicken zweistelligen Prozentbereich" gedrückt. Und: Eurowings bedient inzwischen 60 Prozent Ziele, die für Privatreisende und Urlauber attraktiv sind. Ursprünglich waren es nur 40 Prozent gewesen. (Süddeutsche Zeitung)

PWC - Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen PWC plant den Verzicht auf Beratungsleistungen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar für seine US-Prüfungskunden, um das Risiko von Interessenkonflikten zu verringern, und fordert damit die konkurrierenden Big-Four-Firmen heraus, dem Beispiel zu folgen. PWC hat begonnen, ihren Kunden mitzuteilen, dass sie ihnen bestimmte Beratungsleistungen nicht mehr anbieten wird, obwohl diese nach den US-Vorschriften zulässig sind. (Financial Times)

BMW - Der Autohersteller BMW und die Amazon-Cloudsparte AWS wollen künftig noch enger zusammenarbeiten als bisher. "Jetzt geht es darum, gemeinsam eine Plattform für das autonome Fahren aufzubauen, zum Beispiel für das Training der Algorithmen", sagte AWS-Chef Adam Selipsky dem Handelsblatt. Für die Zukunft von BMW sei das sehr bedeutend. "Wir haben in diesem Feld viel erreicht, aber wir werden in den kommenden Jahren noch viele Innovationen sehen." Allerdings seien Projekte in der Autoindustrie komplex, "weil so große Datenmengen entstehen". (Handelsblatt)

OTTO - Der Hamburger Handelskonzern Otto ist mit Boston Dynamics ein neuartiges, strategisches Abkommen eingegangen. In den nächsten zwei Jahren wird Otto in mehr als zehn Logistik-Zentren den bekannten Roboterhund "Spot" für Inspektionen einsetzen. Auch der neuere Riesenarm mit Saugnäpfen mit dem Namen "Stretch" soll demnächst in mehr als 20 Zentren der Otto-Gruppe zum Einsatz kommen, um etwa Pakete aus Containern zu holen. "Roboter und Künstliche Intelligenz sind die Game-Changer in der Logistik-Industrie", sagt Otto-Vorstand Kay Schiebur dem Handelsblatt. Außerdem wollten beiden Unternehmen bei Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten, um die Roboter weiterzuentwickeln.

