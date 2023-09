FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGUNG - Der Dax dürfte zu Wochenbeginn auf der Stelle treten und bleibt damit auf Richtungssuche. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start nahezu unverändert auf 15 739 Punkte. In der Vorwoche hatte er insgesamt etwas nachgegeben, sich aber von seinem Wochentief von 15 577 Punkten auch wieder deutlich abgesetzt. Auch von der Wall Street kommen aktuell keine klaren Trendsignale. Die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche wirft ihre Schatten voraus. Zuletzt waren die Sorgen vor einem längeren Zinserhöhungszyklus wieder gestiegen. In der neuen Woche stehen einige wichtige Daten an, darunter US-Verbraucherpreise am Mittwoch.

USA: - LEICHTE STABILISIERUNG - Die US-Börsen haben sich zum Ende einer schwachen Woche lediglich etwas stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag 0,22 Prozent höher bei 34 576,59 Punkten. Er dämmte seinen Wochenverlust damit auf 0,8 Prozent ein. Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich 0,14 Prozent im Plus mit 4457,49 Punkten ins Wochenende. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um ebenfalls 0,14 Prozent hoch auf 15 280,23 Punkte, womit er auf Wochensicht 1,4 Prozent einbüßte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Im Fokus stehen Daten zur Inflationsentwicklung in den USA im Wochenverlauf, die wichtig für die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sind. Positiv wirkten erst einmal die Vorgaben der US-Börsen: Die Futures an der Wall Street signalisierten zum Wochenstart eine weitere Erholung. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann im späten Handel rund ein Prozent. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index zwar um fast ein Prozent, allerdings war in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Freitag wegen einer Sturmwarnung nicht gehandelt worden. Der japanische Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um etwa ein halbes Prozent. In Tokio verdichten sich aktuell die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der japanischen Notenbank. Bankenaktien profitierten davon allerdings deutlich.



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

