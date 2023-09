Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Plug Power von den Börsen bestraft - -6% in einer Woche. Analysten aber schätzen ein Plus von bis zu 879%! Der Optimismus ist offenbar groß - ist er zu groß? Denn die US-Amerikaner haben auch am Freitag kurz vor dem Ende der Woche noch einmal massiv verloren. Es ging um insgesamt -3,5 % abwärts. Das ist beachtlich, denn die Kurse haben damit den Analysten die Rote Karte gezeigt. Oder gibt es Geheimnisse, die den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...