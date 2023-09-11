FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 11
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Liberum Capital Limited.
Date of Purchase
8 September 2023
Number of ordinary shares purchased
210,982
Weighted average price paid (p)
154.41
Highest price paid (p)
156.20
Lowest price paid (p)
153.40
Following the above purchase, FirstGroup holds 73,472,677 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 677,222,338. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 8 September 2023 is 677,222,338. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup:
Contacts at Brunswick PR:
Contacts at Liberum Capital Limited:
Contacts at RBC Europe Limited:
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Liberum Capital Limited
Intermediary Code: RINFGB21XXX
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Liberum Capital Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue
Weighted average price (pence per share)
Aggregated volume
XLON
154.40
109,732
BATE
154.51
28,281
CHIX
154.43
57,151
TRQX
154.22
15,818
Individual transactions:
Transaction Time
Volume
Price (GBp)
Platform
08:01:37
354
154.4
XLON
08:01:37
1246
154.4
XLON
08:01:41
1445
155
BATE
08:01:42
1208
155.2
CHIX
08:03:37
1000
155.3
XLON
08:03:37
891
155.3
XLON
08:04:30
1298
155.4
BATE
08:07:48
1221
154.9
CHIX
08:08:38
1866
154.5
XLON
08:08:38
1385
154.5
BATE
08:08:38
3973
154.5
XLON
08:10:38
1000
154.5
XLON
08:10:38
790
154.5
XLON
08:14:38
1000
154.5
XLON
08:14:38
588
154.5
XLON
08:17:38
500
154.5
CHIX
08:17:38
941
154.5
CHIX
08:29:38
1169
153.9
CHIX
08:34:48
1373
153.8
TRQX
08:38:38
1543
153.7
XLON
08:38:38
775
153.7
XLON
08:38:38
2024
153.7
XLON
08:39:38
621
153.8
BATE
08:39:38
547
153.8
BATE
08:40:32
1429
153.6
CHIX
09:01:38
1500
153.7
XLON
09:01:38
268
153.7
XLON
09:07:48
187
153.7
TRQX
09:07:48
1252
153.7
TRQX
09:16:07
1636
153.4
CHIX
09:16:07
1437
153.5
TRQX
09:16:07
1334
153.4
CHIX
09:16:40
87
153.5
BATE
09:16:40
269
153.8
BATE
09:16:40
868
153.8
BATE
09:16:40
1241
153.8
BATE
09:20:08
500
153.7
XLON
09:20:08
1168
153.7
XLON
09:20:08
203
153.7
CHIX
09:20:08
1010
153.7
CHIX
09:20:36
2132
153.7
XLON
09:37:08
1328
153.8
CHIX
09:49:12
1175
153.5
BATE
10:08:17
500
153.6
XLON
10:08:17
2500
153.6
XLON
10:08:17
500
153.6
XLON
10:08:17
1035
153.6
XLON
10:09:26
2
153.8
CHIX
10:09:26
1322
154
CHIX
10:10:17
370
153.9
XLON
10:10:17
958
153.9
XLON
10:10:17
1243
153.9
XLON
10:13:23
1820
154.4
XLON
10:13:26
1302
154.3
CHIX
10:13:32
1202
154.1
TRQX
10:14:12
1449
154.5
BATE
10:14:23
278
154.2
XLON
10:14:23
1000
154.5
XLON
10:14:23
278
154.5
XLON
10:14:23
84
154.5
XLON
10:14:23
84
154.5
XLON
10:14:23
493
154.5
XLON
10:23:08
1673
154.4
XLON
10:23:33
376
154.1
CHIX
10:29:33
1203
154.3
CHIX
10:29:33
99
154.3
CHIX
10:32:35
1945
154
XLON
10:32:35
|
1815
154.2
XLON
10:58:29
29
154.1
CHIX
10:59:20
11
154.1
CHIX
11:10:10
344
154.3
CHIX
11:10:10
1291
154.3
CHIX
11:13:22
906
154.3
BATE
11:13:22
350
154.3
BATE
11:22:35
1220
154.4
XLON
11:22:35
424
154.4
XLON
11:22:35
104
154.4
CHIX
11:22:35
611
154.4
CHIX
11:22:35
146
154.4
CHIX
11:22:35
421
154.4
CHIX
11:38:29
35
154.4
CHIX
11:38:54
13
154.4
CHIX
11:39:21
14
154.4
CHIX
11:39:47
6
154.4
CHIX
11:49:14
124
154.7
CHIX
11:49:14
617
154.7
CHIX
11:49:14
118
154.8
CHIX
11:49:14
1201
154.9
CHIX
11:49:14
1237
154.9
CHIX
11:53:10
1500
154.4
XLON
11:53:10
500
154.4
XLON
11:53:10
500
154.4
XLON
11:53:10
31
154.4
XLON
11:53:10
1190
154.4
XLON
11:53:10
2209
154.5
XLON
11:53:58
2956
154.4
XLON
11:53:58
3500
154.5
XLON
11:53:58
1000
154.5
XLON
11:53:58
262
154.5
XLON
11:53:58
500
154.5
XLON
11:53:58
6052
154.5
XLON
11:53:58
5633
154.5
XLON
11:53:59
437
154.5
BATE
11:53:59
261
154.5
BATE
11:53:59
1307
154.5
BATE
11:53:59
1676
154.5
BATE
12:08:22
500
154.4
XLON
12:08:22
500
154.4
XLON
12:08:22
1263
154.4
CHIX
12:08:22
723
154.4
XLON
12:11:22
1000
154.3
XLON
12:11:22
581
154.3
XLON
12:19:59
1
154.2
CHIX
12:21:59
1435
154.4
CHIX
12:35:54
1136
154
CHIX
12:45:38
39
154
CHIX
12:45:38
3472
154.1
XLON
12:45:38
1000
154.1
XLON
12:45:38
723
154.1
XLON
12:48:37
1380
153.7
TRQX
12:52:29
2039
154.1
XLON
12:52:29
1000
154.1
XLON
12:52:29
1000
154.1
XLON
12:52:29
500
154.1
XLON
12:52:29
500
154.1
XLON
12:52:29
500
154.1
XLON
12:52:29
500
154.1
XLON
12:54:42
845
154
CHIX
13:08:26
27
154
CHIX
13:08:54
11
154
CHIX
13:09:22
10
154
CHIX
13:09:49
4
154
CHIX
13:16:04
312
154
CHIX
13:16:04
463
154
CHIX
13:16:04
704
154
CHIX
13:23:29
1273
154
CHIX
13:32:53
719
153.9
CHIX
13:35:00
71
153.9
CHIX
13:41:15
87
153.9
CHIX
13:46:26
1653
154.2
BATE
13:46:26
500
154.2
BATE
13:46:26
55
154.2
BATE
13:46:26
335
154.2
BATE
13:46:26
1338
154.2
BATE
13:49:22
427
154
CHIX
13:50:38
481
154
CHIX
13:50:38
302
154
CHIX
13:50:38
|
1023
154.1
TRQX
13:50:38
966
154.1
TRQX
13:50:38
1269
154.1
TRQX
13:53:31
474
154
CHIX
13:59:10
1919
154
XLON
14:02:12
88
154
CHIX
14:07:47
566
154
CHIX
14:27:27
143
154
CHIX
14:30:00
3624
154.4
CHIX
14:30:00
167
154.5
CHIX
14:30:00
87
154.5
CHIX
14:30:00
1413
154.6
CHIX
14:30:00
1908
154.6
CHIX
14:30:42
82
154.4
XLON
14:30:42
6
154.4
XLON
14:30:42
2066
154.4
XLON
14:31:19
1169
154.4
XLON
14:31:19
762
154.4
XLON
14:40:00
1346
154.3
BATE
14:40:19
1500
154.4
XLON
14:40:19
449
154.4
XLON
15:06:52
1422
154.5
CHIX
15:09:14
500
154.6
TRQX
15:09:14
841
154.6
TRQX
15:09:26
1272
154.7
BATE
15:09:58
1779
154.7
XLON
15:09:58
1301
154.6
CHIX
15:09:58
72
154.6
CHIX
15:10:44
112
154.6
XLON
15:10:44
3101
154.6
XLON
15:10:44
1616
154.6
XLON
15:10:44
2569
154.6
XLON
15:10:44
844
154.6
TRQX
15:10:44
851
154.6
TRQX
15:10:44
617
154.9
TRQX
15:10:44
907
154.9
TRQX
15:11:26
500
154.4
BATE
15:11:26
500
154.4
BATE
15:11:26
362
154.4
BATE
15:34:58
1354
154.4
CHIX
15:38:25
45
154.2
CHIX
15:42:03
289
154.2
CHIX
15:43:30
978
154.2
CHIX
15:52:26
1343
154.4
BATE
15:52:26
500
154.4
CHIX
15:52:26
500
154.4
CHIX
15:52:26
500
154.4
CHIX
15:52:26
244
154.4
CHIX
15:52:26
87
154.4
CHIX
15:52:26
89
154.4
CHIX
15:52:26
2104
154.4
CHIX
15:52:50
1208
154.4
XLON
15:52:50
675
154.4
XLON
15:59:53
25
154.7
CHIX
16:00:49
338
154.8
XLON
16:00:49
1912
155
XLON
16:00:53
1398
155.7
CHIX
16:01:26
881
155.4
BATE
16:01:26
572
155.4
BATE
16:01:26
73
155.4
BATE
16:01:26
1547
155.4
BATE
16:02:38
272
155.3
XLON
16:02:38
1519
155.3
XLON
16:05:00
873
155.2
CHIX
16:05:00
480
155.2
CHIX
16:12:25
100
155.2
CHIX
16:14:08
87
155.7
CHIX
16:14:08
903
156.1
CHIX
16:14:08
335
156.1
CHIX
16:15:32
1246
155.8
CHIX
16:23:00
714
155.5
CHIX
16:23:01
163
155.5
CHIX
16:23:52
3
155.5
CHIX
16:24:00
1
155.5
CHIX
16:26:56
1169
155.5
TRQX
16:29:03
653
155.5
CHIX
16:29:08
1883
155.6
XLON
16:29:55
290
155.9
XLON
16:29:55
277
155.9
XLON
16:29:55
3019
155.9
XLON
16:29:56
323
156.2
BATE
16:29:56
65
156.2
BATE
16:29:56
294
156.2
BATE