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WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
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Branche
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PR Newswire
11.09.2023 | 08:06
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FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 11

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Liberum Capital Limited.

Date of Purchase

8 September 2023

Number of ordinary shares purchased

210,982

Weighted average price paid (p)

154.41

Highest price paid (p)

156.20

Lowest price paid (p)

153.40

Following the above purchase, FirstGroup holds 73,472,677 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 677,222,338. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 8 September 2023 is 677,222,338. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup:


Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
corporate.comms@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Contacts at Brunswick PR:


Andrew Porter / Simone Selzer
Tel: +44 (0) 20 7404 5959

Contacts at Liberum Capital Limited:


Nicholas How / John Fishley
Tel: +44 (0) 20 3100 2000

Contacts at RBC Europe Limited:


James Agnew / Jack Wood
Tel: +44 (0) 20 7653 4000

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Liberum Capital Limited

Intermediary Code: RINFGB21XXX

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Liberum Capital Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Venue

Weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

XLON

154.40

109,732

BATE

154.51

28,281

CHIX

154.43

57,151

TRQX

154.22

15,818

Individual transactions:

Transaction Time

Volume

Price (GBp)

Platform

08:01:37

354

154.4

XLON

08:01:37

1246

154.4

XLON

08:01:41

1445

155

BATE

08:01:42

1208

155.2

CHIX

08:03:37

1000

155.3

XLON

08:03:37

891

155.3

XLON

08:04:30

1298

155.4

BATE

08:07:48

1221

154.9

CHIX

08:08:38

1866

154.5

XLON

08:08:38

1385

154.5

BATE

08:08:38

3973

154.5

XLON

08:10:38

1000

154.5

XLON

08:10:38

790

154.5

XLON

08:14:38

1000

154.5

XLON

08:14:38

588

154.5

XLON

08:17:38

500

154.5

CHIX

08:17:38

941

154.5

CHIX

08:29:38

1169

153.9

CHIX

08:34:48

1373

153.8

TRQX

08:38:38

1543

153.7

XLON

08:38:38

775

153.7

XLON

08:38:38

2024

153.7

XLON

08:39:38

621

153.8

BATE

08:39:38

547

153.8

BATE

08:40:32

1429

153.6

CHIX

09:01:38

1500

153.7

XLON

09:01:38

268

153.7

XLON

09:07:48

187

153.7

TRQX

09:07:48

1252

153.7

TRQX

09:16:07

1636

153.4

CHIX

09:16:07

1437

153.5

TRQX

09:16:07

1334

153.4

CHIX

09:16:40

87

153.5

BATE

09:16:40

269

153.8

BATE

09:16:40

868

153.8

BATE

09:16:40

1241

153.8

BATE

09:20:08

500

153.7

XLON

09:20:08

1168

153.7

XLON

09:20:08

203

153.7

CHIX

09:20:08

1010

153.7

CHIX

09:20:36

2132

153.7

XLON

09:37:08

1328

153.8

CHIX

09:49:12

1175

153.5

BATE

10:08:17

500

153.6

XLON

10:08:17

2500

153.6

XLON

10:08:17

500

153.6

XLON

10:08:17

1035

153.6

XLON

10:09:26

2

153.8

CHIX

10:09:26

1322

154

CHIX

10:10:17

370

153.9

XLON

10:10:17

958

153.9

XLON

10:10:17

1243

153.9

XLON

10:13:23

1820

154.4

XLON

10:13:26

1302

154.3

CHIX

10:13:32

1202

154.1

TRQX

10:14:12

1449

154.5

BATE

10:14:23

278

154.2

XLON

10:14:23

1000

154.5

XLON

10:14:23

278

154.5

XLON

10:14:23

84

154.5

XLON

10:14:23

84

154.5

XLON

10:14:23

493

154.5

XLON

10:23:08

1673

154.4

XLON

10:23:33

376

154.1

CHIX

10:29:33

1203

154.3

CHIX

10:29:33

99

154.3

CHIX

10:32:35

1945

154

XLON

10:32:35

1815

154.2

XLON

10:58:29

29

154.1

CHIX

10:59:20

11

154.1

CHIX

11:10:10

344

154.3

CHIX

11:10:10

1291

154.3

CHIX

11:13:22

906

154.3

BATE

11:13:22

350

154.3

BATE

11:22:35

1220

154.4

XLON

11:22:35

424

154.4

XLON

11:22:35

104

154.4

CHIX

11:22:35

611

154.4

CHIX

11:22:35

146

154.4

CHIX

11:22:35

421

154.4

CHIX

11:38:29

35

154.4

CHIX

11:38:54

13

154.4

CHIX

11:39:21

14

154.4

CHIX

11:39:47

6

154.4

CHIX

11:49:14

124

154.7

CHIX

11:49:14

617

154.7

CHIX

11:49:14

118

154.8

CHIX

11:49:14

1201

154.9

CHIX

11:49:14

1237

154.9

CHIX

11:53:10

1500

154.4

XLON

11:53:10

500

154.4

XLON

11:53:10

500

154.4

XLON

11:53:10

31

154.4

XLON

11:53:10

1190

154.4

XLON

11:53:10

2209

154.5

XLON

11:53:58

2956

154.4

XLON

11:53:58

3500

154.5

XLON

11:53:58

1000

154.5

XLON

11:53:58

262

154.5

XLON

11:53:58

500

154.5

XLON

11:53:58

6052

154.5

XLON

11:53:58

5633

154.5

XLON

11:53:59

437

154.5

BATE

11:53:59

261

154.5

BATE

11:53:59

1307

154.5

BATE

11:53:59

1676

154.5

BATE

12:08:22

500

154.4

XLON

12:08:22

500

154.4

XLON

12:08:22

1263

154.4

CHIX

12:08:22

723

154.4

XLON

12:11:22

1000

154.3

XLON

12:11:22

581

154.3

XLON

12:19:59

1

154.2

CHIX

12:21:59

1435

154.4

CHIX

12:35:54

1136

154

CHIX

12:45:38

39

154

CHIX

12:45:38

3472

154.1

XLON

12:45:38

1000

154.1

XLON

12:45:38

723

154.1

XLON

12:48:37

1380

153.7

TRQX

12:52:29

2039

154.1

XLON

12:52:29

1000

154.1

XLON

12:52:29

1000

154.1

XLON

12:52:29

500

154.1

XLON

12:52:29

500

154.1

XLON

12:52:29

500

154.1

XLON

12:52:29

500

154.1

XLON

12:54:42

845

154

CHIX

13:08:26

27

154

CHIX

13:08:54

11

154

CHIX

13:09:22

10

154

CHIX

13:09:49

4

154

CHIX

13:16:04

312

154

CHIX

13:16:04

463

154

CHIX

13:16:04

704

154

CHIX

13:23:29

1273

154

CHIX

13:32:53

719

153.9

CHIX

13:35:00

71

153.9

CHIX

13:41:15

87

153.9

CHIX

13:46:26

1653

154.2

BATE

13:46:26

500

154.2

BATE

13:46:26

55

154.2

BATE

13:46:26

335

154.2

BATE

13:46:26

1338

154.2

BATE

13:49:22

427

154

CHIX

13:50:38

481

154

CHIX

13:50:38

302

154

CHIX

13:50:38

1023

154.1

TRQX

13:50:38

966

154.1

TRQX

13:50:38

1269

154.1

TRQX

13:53:31

474

154

CHIX

13:59:10

1919

154

XLON

14:02:12

88

154

CHIX

14:07:47

566

154

CHIX

14:27:27

143

154

CHIX

14:30:00

3624

154.4

CHIX

14:30:00

167

154.5

CHIX

14:30:00

87

154.5

CHIX

14:30:00

1413

154.6

CHIX

14:30:00

1908

154.6

CHIX

14:30:42

82

154.4

XLON

14:30:42

6

154.4

XLON

14:30:42

2066

154.4

XLON

14:31:19

1169

154.4

XLON

14:31:19

762

154.4

XLON

14:40:00

1346

154.3

BATE

14:40:19

1500

154.4

XLON

14:40:19

449

154.4

XLON

15:06:52

1422

154.5

CHIX

15:09:14

500

154.6

TRQX

15:09:14

841

154.6

TRQX

15:09:26

1272

154.7

BATE

15:09:58

1779

154.7

XLON

15:09:58

1301

154.6

CHIX

15:09:58

72

154.6

CHIX

15:10:44

112

154.6

XLON

15:10:44

3101

154.6

XLON

15:10:44

1616

154.6

XLON

15:10:44

2569

154.6

XLON

15:10:44

844

154.6

TRQX

15:10:44

851

154.6

TRQX

15:10:44

617

154.9

TRQX

15:10:44

907

154.9

TRQX

15:11:26

500

154.4

BATE

15:11:26

500

154.4

BATE

15:11:26

362

154.4

BATE

15:34:58

1354

154.4

CHIX

15:38:25

45

154.2

CHIX

15:42:03

289

154.2

CHIX

15:43:30

978

154.2

CHIX

15:52:26

1343

154.4

BATE

15:52:26

500

154.4

CHIX

15:52:26

500

154.4

CHIX

15:52:26

500

154.4

CHIX

15:52:26

244

154.4

CHIX

15:52:26

87

154.4

CHIX

15:52:26

89

154.4

CHIX

15:52:26

2104

154.4

CHIX

15:52:50

1208

154.4

XLON

15:52:50

675

154.4

XLON

15:59:53

25

154.7

CHIX

16:00:49

338

154.8

XLON

16:00:49

1912

155

XLON

16:00:53

1398

155.7

CHIX

16:01:26

881

155.4

BATE

16:01:26

572

155.4

BATE

16:01:26

73

155.4

BATE

16:01:26

1547

155.4

BATE

16:02:38

272

155.3

XLON

16:02:38

1519

155.3

XLON

16:05:00

873

155.2

CHIX

16:05:00

480

155.2

CHIX

16:12:25

100

155.2

CHIX

16:14:08

87

155.7

CHIX

16:14:08

903

156.1

CHIX

16:14:08

335

156.1

CHIX

16:15:32

1246

155.8

CHIX

16:23:00

714

155.5

CHIX

16:23:01

163

155.5

CHIX

16:23:52

3

155.5

CHIX

16:24:00

1

155.5

CHIX

16:26:56

1169

155.5

TRQX

16:29:03

653

155.5

CHIX

16:29:08

1883

155.6

XLON

16:29:55

290

155.9

XLON

16:29:55

277

155.9

XLON

16:29:55

3019

155.9

XLON

16:29:56

323

156.2

BATE

16:29:56

65

156.2

BATE

16:29:56

294

156.2

BATE


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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.