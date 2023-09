The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.09.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2023



ISIN Name

DE000NLB2PT1 NORDLB FESTZINS 40/17

DE000SLB6092 LDSBK.SAAR IHS S.609

DE000BLB4S03 BAY.LDSBK.IS. 16/23

DE000HLB4VN6 LB.HESS.-THR. IHS 18/23

US06428YAA47 BOC HONG KONG 18/UND. FLR

US83368TAL26 SOC GENERALE 18/23 MTN

US904764BJ56 UNILEVER CAP 20/23

US14913R2F38 CATERP.F.SV. 20/23 MTN

XS2455534128 EBRD 22/23 MTN

CH0429659615 KEB HANA BANK 18-23

