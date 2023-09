DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der September-Kontrakt notiert gegen 8.11 Uhr um 58,0 Punkte höher mit 15.806,0. In den Handel gegangen war er mit 15.752,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.808,0 und das Tagestief bei 15.730,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.634 Kontrakte. Einen ersten Widerstand erwarten Marktteilnehmer bei 15.850 Punkten, eine erste Unterstützung am Tagestief.

September 11, 2023

