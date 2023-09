Hinter der Aktie der Commerzbank liegt eine turbulente Woche. Am heutigen Montag besteht jedoch die Hoffnung, dass die Kurse wieder gen Norden laufen. Denn am Freitag konnte bereits wieder ein größeres Kursplus erzielt werden. Darauf sollten Anleger nun achten.In der letzten Woche führte eine neue Studie des britischen Geldhauses Barclays zu einem Abverkauf bei der Aktie der Commerzbank. Denn die Analysten glauben, dass der Zinsüberschuss in Zukunft die hohen Erwartungen des Marktes nichts mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...