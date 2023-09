Vor einer Woche startete die Siemens-Aktie mit einem Plus von mehr als einem Prozent in die neue Handelswoche. Grund dafür war eine Kaufempfehlung des Bernstein-Analysten Nicholas Green. In dieser Woche zeigt sich ein anderes Bild: Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des DAX-Konzerns mit mit "Underweight" und einem Kursziel von 122 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie fällt zurück. Bernstein-Analyst Green hob das Kursziel von 161 auf 169 Euro an und stufte die Aktie von "Market-Perform" ...

