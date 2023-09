Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD ist ein Unternehmen, das an den Börsen mit seinen Zahlen überraschen konnte. Dennoch hat sich der Kurs sogar minimal reduziert. Was ist da los? Innerhalb einer Woche ging es für den Titel um fast -2% abwärts. Das ist durchaus ernüchternd. Die Aktie hat dabei einen klaren Abwärtsmarsch zwar verhindern können, weil u.a. am 4. September ein massiver Aufschlag von 2,5 % gelang. Dennoch ist die Entwicklung ...

