NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. In einer am Montag vorliegenden Studie sagte Analyst Gunther Zechmann dem weltweiten Nanolipid-Markt bis 2035 durch die Anwendung bei neuen Technologien abseits von Corona-Impfstoffen ein hohes Wachstum voraus. Hiervon dürften auch der Chemiekonzern Evonik und Kontrahent Croda als wichtige Player profitieren. Durch den Einstieg neuer Wettbeweber und den Aufbau eigener Kapazitäten durch Pharmakonzerne sollten beide zwar unter dem Markt zulegen, das Wachstum dürfte aber attraktiv bleiben. 2023 sollten die Umsätze aber zunächst zurückgehen und bis 2024 stagnieren./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2023

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

