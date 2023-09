Bei der Semperit-Aktie kommt es heute zu einem Abschlag von 3 Euro aufgrund der Zusatzdividende. Mit dem Verkauf des Medizingeschäfts seien sämtliche aufschiebenden Bedingungen für den Anspruch und die Auszahlung der Zusatzdividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vollständig erfüllt worden, teilte die Gesellschaft jüngst mit. Die Auszahlung an die Aktionäre wird am 14. September 2023 erfolgen. Heute, 11. September 2023, werden die Aktien der Semperit AG Holding ex Zusatzdividende gehandelt. Der Nachweisstichtag (Record Date) ist der 12. September 2023.

