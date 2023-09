DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

BoJ-Chef signalisiert mögliches Ende der Negativzinsen

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat ein mögliches Ende der Negativzinsen signalisiert. "Sobald wir davon überzeugt sind, dass Japan einen nachhaltigen Anstieg der Inflation bei gleichzeitigem Lohnwachstum erleben wird, können wir verschiedene Optionen ergreifen", sagte Ueda in einem Interview mit der Zeitung Yomiuri. Seit 2016 hat die BoJ einen negativen Zinssatz von 0,10 Prozent für Bankeinlagen.

Moskauer Bürgermeister Sobjanin bei russischen Kommunalwahlen im Amt bestätigt

Bei den russischen Regional- und Kommunalwahlen ist der Bürgermeister der Hauptstadt Moskau wie erwartet im Amt bestätigt worden. Wie ein Vertreter der Wahlkommission am Sonntagabend mitteilte, stand der seit 2010 amtierende Sergej Sobjanin bereits als Wahlgewinner fest. Er gratulierte Sobjanin zu seinem "so überzeugenden Sieg". Sobjanin, ein Vertrauter von Präsident Wladimir Putin, hatte keinen ansatzweise aussichtsreichen Gegenkandidaten.

Marokko nimmt nach Erdbeben Hilfsangebote von vier Ländern an

Nach dem verheerenden Erdbeben mit mehr als 2.100 Toten hat Marokko Hilfsangebote von vier Ländern angenommen. Wie das Innenministerium in Rabat am Sonntag mitteilte, lässt Marokko zunächst nur Such- und Rettungsteams aus Spanien, Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Land. Auch viele andere Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und die USA, hatten Marokko ihre Hilfe angeboten.

Äthiopien verkündet Befüllung von viertem Becken von umstrittener Nil-Talsperre

Trotz anhaltenden Widerstands aus Ägypten hat Äthiopien das vierte und letzte Becken seines Mega-Staudamms am Nil befüllt. Er gebe "mit großer Freude bekannt", dass die "vierte und letzte" Füllungsphase der Talsperre "erfolgreich abgeschlossen" worden sei, teilte der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed am Sonntag im Onlinedienst X, vormals Twitter, mit. Ägypten verurteilte die Befüllung des Stausees als "illegale und einseitige" Aktion.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Aug -0,6% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Aug +6,3% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Aug PROG: -0,3% gg Vm, +6,6% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Aug -0,8% gg Vm, +4,8% gg Vj

