Paris (ots/PRNewswire) -iM Global Partner (https://www.imgp.com/en/about-us) (iMGP) expandiert weiter mit der Ernennung eines neuen Vertriebsleiters für Frankreich und Monaco.Marta Oudot verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung, unter anderem in Rollen bei East Capital und Allianz GI. Sie kommt von DNB Asset Management zu iM Global Partner, wo sie die Leitung von Frankreich innehatte.Marta wird ihren Sitz in Paris haben und an Julien Froger, Managing Director - International Distribution, berichten."Die Ernennung von Marta wird unsere Präsenz auf dem französischen Markt stärken und es uns ermöglichen, unsere internationalen Vertriebsbemühungen weiter auszubauen", sagte Jamie Hammond, stellvertretender CEO - Leiter des internationalen Vertriebs."Dadurch wird Julien mehr Zeit damit verbringen können, mir dabei zu helfen, unsere internationale Präsenz in anderen Märkten, insbesondere Südostasien und Japan, auszubauen.Darüber hinaus wird Matthieu Beyler, der maßgeblich am Ausbau unseres französischen Geschäfts beteiligt war, seine Rolle auf das französischsprachige Europa einschließlich Frankreich, Luxemburg, Belgien und Genf ausweiten. Matthieu wird Julien weiterhin Bericht erstatten."Über iM Global PartneriM Global Partner ist ein außergewöhnlicher Vermögensverwalter. Wir sind ein dynamisches Netzwerk spezialisierter Boutique-Investmentmanager, die unseren anspruchsvollen institutionellen und professionellen Anlegern auf der ganzen Welt erstklassige Lösungen über alle Anlageklassen hinweg liefern. Wir sind stolz darauf, diese Unternehmen unsere Partner zu nennen, und sie sind die Essenz dessen, wofür iM Global Partner steht: die Entdeckung der unserer Meinung nach besten, allerbesten Investmenttalente. Ende August 2023 verwalteten wir ein Vermögen von rund 39 Milliarden US-Dollar.