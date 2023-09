Baierbrunn (ots) -Das Thema beschäftigt Kinder von klein auf - und damit auch die Eltern. Sie müssen die unterschiedlichsten Fragen beantworten, zum Beispiel wie ein Baby in den Bauch einer Frau kommt. Über Sexualität sollte man mit Kindern am besten von Anfang an sprechen, empfiehlt die Sexualpädagogin Mareike Brede im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Sexualität umfasst mehr als Geschlechtsverkehr. Dazu gehören Themen rund um den Körper, Beziehungen, Nähe, Identität und mehr. Deshalb ist Körperwissen ein wichtiger Aspekt von Aufklärung."Gespräch spätestens kurz vor der GrundschuleSchon dem Baby auf dem Wickeltisch sollte man erklären, was man tut, so Brede - zum Beispiel mit einem Satz wie: "Ich wische deinen Penis sauber." Wenn man die richtigen Begriffe benutzt, wachsen Kinder selbstverständlich mit ihnen auf. "Für sie gibt es keinen Unterschied. Fuß, Arm, Vulva, Penis: alles normale Körperteile", sagt die Sexualpädagogin. Sollte man Geschlechtsteile also keine Spitznamen verwenden? "Wir nennen den Arm ja auch Arm und den Kopf Kopf. Es heißt nun mal Vulva und Penis." "Wohlfühlbegriffe" wie "Pullermann" oder "Mumu" seien in der Familie okay - solange das Kind die korrekten Begriffe kennt. Abstrakte Begriffe wie etwa "Schmuckkästchen" hält Mareike Brede allerdings für gefährlich, weil Kinder nicht verstanden werden, wenn sie Schmerzen haben oder Hilfe brauchen.Ob Eltern initiativ aufklären oder lieber auf Fragen warten sollen, lässt sich pauschal nicht beantworten. "Jedes Kind ist unterschiedlich", gibt Brede zu bedenken. "Das eine interessiert sich früh für das Thema, das andere nicht. Häufig kommen die ersten Fragen, wenn ein Geschwisterchen auf dem Weg ist." Auf jeden Fall sollten Eltern kurz vor der Grundschule das Gespräch mit ihren Kindern suchen. Denn Aufklärung steht spätestens in der vierten Klasse auf dem Lehrplan. "Deshalb würde ich dem Kind die Grundkenntnisse vermitteln, damit es nicht unvorbereitet in den Unterricht geht", sagt Brede und empfiehlt Eltern, ihren Kindern entsprechende Bücher zu Sexualität vorzulesen oder zur Verfügung zu stellen.Häufig auch heute noch ein TabuthemaTun sich Eltern schwer, über Sexualität zu sprechen, sollten sie sich bewusst machen, wie in ihrer eigenen Familie mit Sexualität umgegangen wurde. "Häufig ist sie auch heute noch ein Tabuthema", so die Sexualpädagogin. "Wenn man selbst nicht aufgeklärt wurde, fällt es schwerer, mit den eigenen Kindern über Sex zu sprechen. Dabei ist es ein Thema wie jedes andere auch."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 9/2023 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele relevante Gesundheits-News gibt es zudem unter www.baby-und-familie.de (https://www.apotheken-umschau.de/hefte/baby-und-familie/) sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/babyundfamilie.de/) und Instagram (https://www.instagram.com/babyundfamilie/)Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5599711