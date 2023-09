Bonn (ots) -Unter diesem Link (https://login.yoursecurecloud.de/d/8c82186c3d4142e88b39/) finden Sie zur direkten Nutzung Audio-Nachrichten der Generalsekretärin von CARE Marokko, Hlima Razkaoui, die über die Lage vor Ort berichtet. -----------------------------------Über zwei Tage nach den schweren Erdbeben in Marokko ist die Lage immer noch unübersichtlich. Mehr als 2100 Menschen kamen durch die Beben ums Leben, über 2400 Menschen wurden verletzt. Unzählige Gebäude wurden zerstört, weite Teile des Landes sind verwüstet und mit jeder Stunde schwindet die Hoffnung, noch Überlebende unter den Trümmern bergen zu können. Angesichts der verheerenden Auswirkungen passt CARE Marokko, das bereits seit 15 Jahren im Land aktiv ist, seine Arbeit an die aktuelle Lage an."Die letzten Nächte in Marokko waren schrecklich. Hunderte Menschen schlafen auf der Straße oder liegen mit Decken in Parks, weil sie Angst haben, nach Hause zu gehen. Die Menschen sind erschöpft. Neben den enormen physischen Verwüstungen wiegt vor allem auch der emotionale Schaden, der von dem erlebten Grauen und der ausgestandenen Angst verursacht wurde, sehr schwer", sagt Hlima Razkaoui, Generalsekretärin von CARE Marokko.Angesichts des Ausmaßes der Zerstörungen wird es vermutlich noch sehr lange dauern, bis sich die Menschen von den Folgen erholt haben. Insbesondere Frauen und Kinder befinden sich nach der Zerstörung ihrer Häuser in einer prekären Situation. Tausende Menschen haben nicht nur alles verloren, sondern zudem auch ein schweres Trauma erlitten."Es ist jetzt wichtig, die Menschen nicht nur mit humanitärer Hilfe wie Essen, Wasser, Unterkünften und Hygieneartikeln zu unterstützen, sondern auch psychologisch. Aus anderen Erdbebeneinsätzen wissen wir, dass es natürlich von entscheidender Bedeutung ist, die Grundbedürfnisse zu decken. Für die Erholung nach solchen Katastrophen ist jedoch auch die Verarbeitung essentiell und dies kann Monate, wenn nicht Jahre dauern", sagt Razkaoui.Hintergrund:CARE ist seit 2008 in Marokko aktiv und konzentriert sich eigentlich auf langfristige Maßnahmen. Der Hauptfokus vor den Beben lag vor allem auf Bildung und wirtschaftlicher Stärkung. Einzelpersonen und Familien aus benachteiligten Gemeinschaften werden mit dem Ziel unterstützt, ihnen einen gleichberechtigten Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten zu ebnen.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan BrandTelefon: +49 (0) 228 975 63 -42Mobil: +49 (0) 170 74 48 600E-Mail: brand@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/5599732