DJ ZVEI: Weniger Neuaufträge für Elektro- und Digitalindustrie

BERLIN (Dow Jones)--Zu Beginn des zweiten Halbjahres 2023 musste die deutsche Elektro- und Digitalindustrie nach Angaben ihres Branchenverbandes ZVEI ein zweistelliges Auftragsminus hinnehmen: Die nominalen Bestellungen blieben im Juli demnach um 17,4 Prozent hinter ihrem Vorjahreswert zurück. "Allerdings waren die Orders im gleichen Monat des Vorjahres auch mit derselben Rate gestiegen, sodass der jüngste Rückgang nicht allein der nachlassenden konjunkturellen Dynamik, sondern auch einem Basiseffekt geschuldet sein dürfte", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann.

Die Aufträge aus dem Inland gaben um 17,8 Prozent und die aus dem Ausland um 17,1 Prozent nach, wie der Verband weiter mitteilte. Auch für den Gesamtzeitraum von Januar bis einschließlich Juli sei jetzt ein leicht rückläufiger Auftragseingang von minus 0,5 Prozent gegenüber Vorjahr zu verbuchen. Während die Inlandsbestellungen hier noch um 5,9 Prozent gestiegen seien, seien die Orders ausländischer Geschäftspartner um 5,6 Prozent gefallen. "Produktion und Umsatz zehren bislang noch von hohen Auftragspolstern, die allerdings nach und nach abschmelzen", so Gontermann.

Der preisbereinigte Output an elektrotechnischen und elektronischen Gütern in Deutschland ging im Juli laut ZVEI um 0,3 Prozent zurück. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres lag er demnach insgesamt um 3,7 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der nominale Umsatz in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sei im Juli 2023 um 5,1 Prozent gegenüber Vorjahr auf 18,8 Milliarden Euro gestiegen, sei damit aber ebenfalls langsamer vorangekommen als noch in den Monaten des ersten Halbjahres. Die Inlandserlöse zogen im Juli um 4,4 Prozent an und die Auslandsumsätze um 5,7 Prozent. Kumuliert von Januar bis Juli kamen die aggregierten Branchenerlöse auf 139,4 Milliarden Euro, womit sie den Vorjahreswert um 12,6 Prozent übertrafen.

