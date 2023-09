Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger in dieser Woche auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Bis dahin könnte der Dax auf Richtungssuche bleiben. Am Montagmorgen ging es für den deutschen Leitindex zunächst um 0,29 Prozent auf 15.785 Punkte nach oben. Folgende Themen könnten die Kurse zum Wochenstart beeinflussen:1. Erholungsversuch an der Wall StreetDie US-Börsen haben ...

