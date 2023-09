Oldenburg (ots) -Das Team von mein-dienstrad.de freut sich auf die Teilnahme an der Zukunft Personal (ZP) Europe (https://www.zukunft-personal.com/de/expo-events/zp-europe/) vom 12. bis 14. September in Köln. Die Messe gilt als Europas führendes Expo-Event rund um die Welt der Arbeit und lockt jedes Jahr zahlreiche Aussteller und ein neugieriges Fachpublikum in die Metropole am Rhein. Interessierte Gäste finden das Oldenburger Unternehmen in Halle 5.1 am Messestand M.18. Ziel des Messeauftritts ist es, die Vorteile des Dienstrad-Leasings zu vermitteln und in den persönlichen Gesprächen alle aufkommenden Fragen rund um diesen nachgefragten Benefit zu beantworten."Die ZP Europe ist für uns und alle Interessierten eine tolle Möglichkeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich intensiv über die Chancen des Dienstrad-Leasings auszutauschen. Wir freuen uns auf drei ereignisreiche Tage und laden alle Fachbesucher ein, uns vorab per Mail über keyaccount@baronmobil.comzu kontaktieren, um sich ein kostenloses Fachbesucher-Ticket zu sichern", erklärt Bente Stein, Gesamtvertriebsleiterin von mein-dienstrad.de.Einfach, effizient, nachhaltig: Dienstrad-Leasing für alle Beteiligten ein GewinnDas Interesse am Dienstrad-Leasing ist zwar groß, trotzdem fürchten weiterhin einige Unternehmen, die Umsetzung sei zu aufwendig. Diese Vorbehalte möchte das Team von mein-dienstrad.de im persönlichen Austausch auf der ZP Europe entkräften. Die Vorteile des Dienstrad-Leasings liegen für alle Beteiligten auf der Hand. Arbeitgeber (https://www.mein-dienstrad.de/arbeitgeber/) profitieren in Zeiten des Fachkräftemangels von einem starken Benefit, mit dem sie die vielversprechendsten Talente auf dem Arbeitsmarkt umwerben können. Gleichzeitig werden bereits vorhandene Fachkräfte stärker an das Unternehmen gebunden.Teilnehmende Angestellte (https://www.mein-dienstrad.de/arbeitnehmer/) wiederum sparen beim Dienstrad-Leasing gegenüber dem Direktkauf bis zu 40 Prozent und können sich so auch höherpreisige Pedelecs oder andere Qualitätsräder problemlos leisten. "Nachhaltige Mobilität ist nicht nur ein Thema, das Unternehmen von sich aus antreiben, sondern viel mehr von den Mitarbeitenden gefordert wird. Der Generation Y geht es längst nicht mehr nur um das Gehalt im Job. Das E-Bike ist zum einem Status-Symbol geworden und ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit. Mit dem Umstieg aufs Rad kann jeder Mensch sofort einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten", so Bente Stein.ZP Europe schafft unkomplizierten Zugang zu allen relevanten Themen der HR-WeltSeit der Erstveranstaltung im Jahr 1999 hat sich die ZP Europe zu einer der wichtigsten Personalmessen in Europa entwickelt. Inzwischen informieren mehr als 700 Aussteller - vom Big Player bis zum innovativen Start-up - über die neuesten Produkte und Dienstleistungen rund um das Personalwesen. Vorträge und Podiumsdiskussionen runden das Event ab. Die ZP Europe selbst versteht sich als Raum für den Austausch und die kreative Vernetzung. "Wir heißen alle Interessierten herzlich an unserem Stand willkommen und freuen uns auf viele neugierige Besucher", fasst Stein zusammen.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen. www.mein-dienstrad.dePressekontakt:baron mobility service GmbHMelanie WitteStaulinie 14-1526122 OldenburgTelefon: 0441 - 55 977 967Fax: 0441 - 55 977 999E-Mail: melanie.witte@baronmobil.comhttps://www.mein-dienstrad.deOriginal-Content von: baron mobility service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161745/5599787