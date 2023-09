Geisenheim (ots) -Die regelmäßige Einnahme eines Präparates mit Enzym-Hefezellen unterstützt offenbar die Regeneration nach einer COVID-Erkrankung. Dies zeigt eine aktuelle Studie der New Vision Universität Tiflis, bei der 37 Personen, die an COVID-19 erkrankt waren, in der Rehabilitierungsphase über vier Wochen ein Präparat mit Enzym-Hefezellen (Zell Oxygen® plus) erhielten. Bei den Probanden konnte im Vergleich zu einer Kontrollgruppe eine signifikante Verbesserung beim Atemstatus und bei der nach einer COVID-Erkrankung oft zu beobachtenden Müdigkeit festgestellt werden. [1]Die Pilotstudie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37489070/ ) war Teil eines ambulanten Rehabilitationsprogramms, das am New Vision University Hospital, Georgien, durchgeführt und von der Ethikkommission des Krankenhauses genehmigt wurde. Grund für die Auswahl des Prüfpräparats war, dass für diesen Wirkstoffkomplex in früheren Studien an der Universität Freiburg nachgewiesen werden konnte, dass es die Immunantwort (Expression von TNFalpha und des Zytokins IL-6) und den Redoxstatus (Konzentration freier Radikale) günstig beeinflussen kann. [2,3] COVID-19 ist nämlich durch ein schweres akutes respiratorisches Syndrom mit Sauerstoffmangel im Gewebe gekennzeichnet, die auf eine schwere Immunstörung folgt, die manchmal als Zytokinsturm bezeichnet wird. Daher stellte sich die Frage, ob ein solcher Wirkstoff die Belastung der Atemwege bei COVID-19-Patienten lindern kann.Mithilfe von Patientenfragebögen (Yorkshire Rehab Screen C19-YRS und Chalder Fatigue Scale) wurden die Auswirkungen auf den Atemstatus und die Anzeichen von Müdigkeit ermittelt. Die männlichen und weiblichen Patienten (Altersspanne 18-65 Jahre) füllten die Fragebögen einmal am Ende der akuten COVID-19-Infektion während des Krankenhausaufenthalts und ein zweites Mal nach vierwöchiger Behandlung mit dem Testpräparat Zell Oxygen® plus (30 ml/Tag) aus. Die Kontrollgruppe erhielt keine Behandlung, füllte aber den Fragebogen auf die gleiche Weise aus wie die Testgruppe.Ergebnisse: Nach einem Monat der Behandlung mit Zell Oxygen® plus traten signifikante Verbesserungen bei den mit dem C19-YRS-Fragebogen erfassten Indizes für den Atemstatus auf, insbesondere bei der Atmung in Ruhe und der Atmung beim Gehen. Diese Veränderungen gingen mit deutlichen und signifikanten Verbesserungen der Indizes für Müdigkeit und Ängstlichkeit einher. Die positiven Auswirkungen auf den Müdigkeitsindex des C19-YRS-Fragebogens wurden durch die Ergebnisse der Chalder Fatigue Scale bestätigt. Die Forscher nehmen an, dass die verabreichten Enzym-Hefezellen eine mitochondriale Aktivierung in den Geweben auslösen könnten.Das Prüfpräparat Zell Oxygen® plus ist in Reformhäusern und Apotheken (250 ml PZN 8813820 und Kurpackung mit 3x 250 ml PZN 6970308) oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich:https://www.wolz.de/produkte/vitalitaet-staerkung-regeneration-anti-aging/zell-oxygen-plusDas Präparat ist glutenfrei und frei von Lactose, Farb- und Konservierungsstoffen.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesunderhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.Weitere Informationen unter www.wolz.de.[1] Saganelidze K., Bokuchava L. Zedelashvili I.,Khukhuni, M.:Can a Beta-glucan-containing orthomolecular agent (Saccharomyces Sp.) containing metabolic cofactors attenuate cytokine activation and alleviate hypoxia in COVID-19 patients?. International Journal of Clinical Pharmacology & Therapeutics (09/2023).[2] Berg A, Schaffner D, Stensitzky-Thielemans A, Deibert P, König D. Wirkung einer Glukan-reichen Nahrungsergänzungs auf Basis von Enzym-Hefezellen auf die LPS-induzierte Cytokin-stimulation. Sportmed präventivmed (2011) 41/4: 21-25.[3] Deibert P, König D, Schaffner D, Stensitzky-Thielemans A, Fink B, Berg A. Wirkung einer Nahrungsergänzungs auf Basis von Enzym-Hefezellen auf den oxidativen Stress bei klinisch gesunden Personen. Sportmed präventivmed (2011) 41/2: 15-20.Pressekontakt:Dr. Wolz GmbH, Marienthaler Str. 3, 65366 Geisenheim, Tel.: 06722 - 56100, Fax: 06722 - 561020 info@wolz.de www.wolz.deOriginal-Content von: Dr. Wolz Zell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100926/5599795