Berlin (ots) -Zur Halbzeit der Legislaturperiode der Ampel-Koalition diskutieren mehr als 300 Delegierte des Deutsches Apothekertages vom 27. bis 29. September 2023 in Düsseldorf über die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Am "Tag der Antworten" soll Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach gleich zur Eröffnung Farbe gegenüber der Apothekerschaft bekennen - und sich zu den drängendsten Herausforderungen für das Apothekenwesen äußern.Im Vorfeld der Veranstaltung haben wir Apothekeninhaberinnen und -inhaber zu ihrer eigenen Situation, zur Brancheneinschätzung und zur Gesundheitspolitik in einer repräsentativen Studie befragt. Wir laden Sie ein zur Präsentation der Ergebnisse:Pressekonferenz "Apothekenklima-Index 2023"zum Deutschen Apothekertag 2023Dienstag, 26. September 2023, 11.00 UhrHalle 1, Raum 16a, CCD SüdMesse Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf(U 78 / U 79 - Haltestelle: Messe Ost / Stockumer Kirchstraße)sowie online per Livestream (separater Link wird zugesandt)Ihre Gesprächspartner/innen sind ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und ABDA-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz. Bitte melden Sie sich unbedingt vorab per E-Mail unter presse@abda.de an - mit der Angabe "vor Ort" oder "online".Wir freuen uns auch über Ihr Interesse an den folgenden Veranstaltungen, die Sie vor Ort in der Stadthalle (CCD Süd) der Messe Düsseldorf oder im Livestream verfolgen können:- Eröffnung der Fachmesse expopharm mit dem DAV-Vorsitzenden Dr. Hans-Peter Hubmann am Mittwoch, 27. September 2023, um 9.30 Uhr- Eröffnung des Deutschen Apothekertages mit Lagebericht durch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und Grußwort von Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach am Mittwoch, 27. September 2023, um 13.00 UhrDer Deutsche Apothekertag findet in der Stadthalle statt (siehe oben). Das Pressezentrum befindet sich im 1. OG im CCD Süd. Bitte beachten Sie, dass eine Presseakkreditierung unter www.deutscher-apothekertag.de erforderlich ist.